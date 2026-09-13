به گزارش خبرنگار مهر، مهراب کیانی صبح یکشنبه در نشست با مدیر کل صدا و سیمای استان بوشهر از برنامهریزی برای تولید مستندهای فاخر با استانداردهای ملی و بینالمللی، مجموعه نمایشهای رادیویی با موضوع دفاع مقدس و تاریخ مقاومت و ورود جدی به حوزه کودک و نوجوان با رویکردی غیر کلیشهای خبر داد.
مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر اظهار کرد: تلاش ما بر این است که تولیدات این دوره از کنگره از کمیت گرایی صرف خارج شده و به سمت کیفی سازی حرکت کنند.
وی بر سنجش تأثیرگذاری برنامهها بر نگرش جامعه تأکید کرد و با تقدیر از توانمندی صداوسیمای استان در تولید نمایشهای رادیویی، پیشنهاد کرد: مجموعهای از این نمایشها با موضوع دفاع مقدس و تاریخ مقاومت تولید شود.
کیانی بر ساخت برنامههای تلویزیونی گفتگو محور در چندین قسمت با محوریت شخصیتهای شاخص و موضوعات جذاب برای مخاطب تأکید کرد.
مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر با اشاره به توجه به حوزه کودک و نوجوان و برنامههای میدانی در سومین کنگره شهدای استان بوشهر خاطرنشان کرد: برنامههای کودک و نوجوان با محوریت کنگره شهدا تولید شود و این تولیدات نباید از کلیشهها پیروی کنند و طراحی محتوای جذاب و غیرتکراری در این حوزه برای آشنایی کودکان با تاریخ مقاومت و شهدا ضروری است.
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