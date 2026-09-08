کیانی: پیام شهیدان را با هنر به جامعه انتقال دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهراب کیانی صبح سه شنبه در آئین معرفی مسئول روابط عمومی کنگره سرداران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغههای کنگره، خارج کردن یاد شهدا از فضای شعاری و وارد کردن آن به متن زندگی روزمره مردم، به ویژه نسل جوان است.
مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر افزود: اگر نتوانیم سیره شهدا را برای نوجوان امروز شیرین و قابل لمس کنیم، در انتقال ارزشها شکست خوردهایم.
وی تصریح کرد: شهدا برای شرایط امروز ما حرف دارند و ما باید این هنر را داشته باشیم پیام شهیدان را به جامعه انتقال دهیم.
مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر خاطرنشان کرد: غلامحسینی پیش از این سابقه فعالیت در حوزههای فرهنگی و انقلابی داشته و حالا قرار است پرونده رسانهای یکی از بزرگترین رویدادهای دفاع مقدس در جنوب کشور را مدیریت کند.
ستاد کنگره شهدای استان بوشهر با شعار «بوشهر؛ پرچمدار حماسههای نخست» و شعار ادبی «هر نخل یک حماسه، هر موج یک روایت» در حال طراحی و اجرای برنامههای مختلف فرهنگی، هنری، قرآنی و اجتماعی با محوریت معرفی و تبیین سیره شهداست.
طی حکمی از سوی سرتیپ دوم پاسدار حمید خرمدل، فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر محمد غلامحسینی به عنوان مسئول روابط عمومی ستاد کنگره سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان منصوب شد.
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