به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پرویز سروری، در چهارصد و سیویکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: موضوع اصلی این است که بدانیم چرا دو ماه قبل حملونقل عمومی را رایگان کردیم. مبنای این تصمیم، شرایط جنگی بود و از ابتدای جنگ تاکنون حملونقل عمومی رایگان بوده است.
وی افزود: در جلسه گذشته نیز مقرر شد اگر شرایط جنگی ادامه داشت یا پایان مییافت، درباره ادامه یا توقف این طرح تصمیمگیری شود؛ اما از آن زمان تاکنون نهتنها شرایط جنگی پایان نیافته، بلکه تنشها تشدید شده است.
سروری با اشاره به افزایش قیمت بنزین و فشار اقتصادی بر مردم تصریح کرد: اکنون اگر شورا بخواهد در چنین شرایطی یکی از نقاط امید مردم را که رایگان بودن حملونقل عمومی است، حذف کند، باید توضیح دهد که این تصمیم بر چه مبنایی گرفته شده است.
نایبرئیس شورای شهر تهران ادامه داد: مردم میگویند شورا به دلیل جنگ حملونقل عمومی را رایگان کرد؛ حالا که جنگ تشدید شده و فشار اقتصادی نیز افزایش یافته، چرا باید این حمایت برداشته شود؟
وی تأکید کرد: اگر مبنای تصمیم قبلی شرایط جنگی بوده، اکنون که این شرایط ادامه دارد و حتی تشدید شده است، باید استدلال روشنی برای تغییر تصمیم شورا وجود داشته باشد؛ چراکه نمیتوان هم تصمیم قبلی و هم تصمیم فعلی را همزمان درست دانست.
سروری گفت: پیشنهاد من این است که به همان مصوبه قبلی شورا بازگردیم؛ بر اساس آن قرار بود موضوع رایگان بودن حملونقل عمومی هر دو ماه یکبار و متناسب با شرایط بررسی و درباره آن تصمیمگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: باید در یک روال منطقی و با در نظر گرفتن شرایط جامعه تصمیم بگیریم تا تصمیم شورا برای مردم نیز قابل توجیه باشد.
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