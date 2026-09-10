میرطاهر مظلومی «شَطِ رَنج» را به رادیو نمایش آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، پخش سریال رادیویی «شَطِ رَنج» به کارگردانی میرطاهر مظلومی بازیگر، صداپیشه و کارگردان تئاتر از رادیو نمایش آغاز شد.
میرطاهر مظلومی کارگردان سریال رادیویی «شَطِ رَنج»، گفت: این سریال روایت مادری است که میان ۲ پسر و یک تاجوتخت گرفتار شده است؛ ۲ برادر که هر کدام خود را وارث حقیقی میدانند و هیچکدام حاضر نیستند از ادعای خود عقبنشینی کنند. در این مسیر، مشورت بخردان، آزمون خرد و سنجش شجاعت، گره این سرنوشت را باز نمیکند و شرایط به سمتی پیش میرود که جنگ به عنوان آخرین راه در برابر شخصیتها قرار میگیرد.
وی ادامه داد: «شَطِ رَنج» قصهای است که در آن صفحه شطرنج صدخانهای فقط محل جابهجایی مهرهها نیست؛ بلکه به بستری برای روایت قدرت، انتخاب، کشمکش و سرنوشت تبدیل میشود و ملکبانو، مادر این داستان، در مواجهه با آنچه بر خانوادهاش گذشته، مخاطب را با لایههای مختلف این روایت همراه میکند.
کارگردان «شَطِ رَنج» با اشاره به مفهوم «شهمات» در این اثر گفت: در این سریال، «شهمات» تنها یک اصطلاح در بازی شطرنج نیست و معنای آن در جریان قصه، ابعاد دیگری پیدا میکند؛ به همین دلیل مخاطب با داستانی روبهروست که فراتر از یک رقابت ساده بر سر تاجوتخت پیش میرود.
سریال رادیویی «شَطِ رَنج» به سردبیری مجید نظرینسب، کارگردانی میرطاهر مظلومی، تهیهکنندگی اشرفالسادات اشرفنژاد و نویسندگی لیدا شیرمرد تولید شده است.
نرگس موسیپور افکتور و رضا طاهری صدابردار این سریال هستند و رویا فلاحی، مهرخ افضلی، مجتبی طباطبایی، بهادر ابراهیمی، شیما جانقربان، کرامت رودساز، بهرام سروری نژاد، حمید یزدانی ابیانه، فرشید صمدی پور، مجید سهرابی و محمد سعید سلطانی از هنرمندان این اثر هستند.
پخش سریال رادیویی «شَطِ رَنج» از ۱۸ شهریور ساعت ۴:۳۰ صبح از رادیو نمایش آغاز شد و تکرار آن هر روز در ساعات ۱۳:۳۰ و ۲۲:۳۰ است.
رادیو نمایش روی موج اف.ام ردیف ۱۰۷/۵ مگاهرتز قابل دریافت است.
نظر شما