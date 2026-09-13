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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر در کوهدشت

دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر در کوهدشت

کوهدشت - فرمانده انتظامی کوهدشت از شناسایی و دستگیری سه خرده‌فروش مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی صبح امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی مخفیگاه سه خرده‌فروش مواد مخدر شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی طی چند عملیات غافلگیرانه، متهمان را دستگیر و در بازرسی از محل فعالیت آن‌ها، مقدار هفت کیلو و ۵۷۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با تأکید بر اینکه پلیس با تمام توان با توزیع‌کنندگان مواد مخدر برخورد می‌کند، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند. سرهنگ امانی از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و فعالیت‌های مجرمانه را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6945729

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