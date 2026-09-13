نماینده دفتر حفاظت از لایه ازن: برای آموزش و تجهیز محدودیت مالی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام حیدریان ظهر یکشنبه در آیین سی‌ونهمین سالگرد پروتکل مونترال (روز جهانی ازن) اظهار کرد: دوره‌های آموزشی صفر تا صد همچنان ادامه دارد و برای بازآموزی، تجهیز و هر آنچه استان‌ها نیاز داشته باشند، محدودیت مالی وجود ندارد.

وی افزود: نکته بسیار مهم بحث تجهیزات است؛ با گذشت زمان نیاز به تجهیزات بهتر و به‌روزتر وجود دارد. اگر استان‌ها از طریق مدیران کل مطالبه کنند، چه به لحاظ مالی و چه اجرایی، دست ما باز است و کاملاً وارد موضوع می‌شویم.

نماینده دفتر حفاظت از لایه ازن سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: ایران جزو کشورهای بسیار پیشرو در این زمینه است. ما تولیدکننده نیستیم، مصرف‌کننده هستیم و در شاخه مصرف‌کنندگان در جایگاه خوبی قرار گرفته‌ایم و توانسته‌ایم چند قطب بین‌المللی داشته باشیم. با این حال آموزش را باید خیلی جدی گرفت و هر پروژه‌ای در این حوزه را از طریق مدیران پیگیری کرد تا اجرایی شود.

همکاری با دانشگاه‌ها بهترین ظرفیت است

حیدریان با بیان اینکه باید از ظرفیت دانشگاه‌ها بیشتر استفاده کنیم، گفت: دانشگاه‌ها منابع علمی و پژوهشی قوی دارند و اساتیدشان کانکتور بسیار خوبی با منابع علمی هستند.

وی ادامه داد: تجربه موفقی در پروژه بازوحشی‌سازی مراتع جنگل‌های هیرکانی با دانشگاه داشتیم؛ پروژه از طرف دانشگاه تعریف شد، سازمان پذیرفت و هزینه‌ها را متقبل شد و به نتایج خوبی رسید. بهترین گزینه، استفاده از اساتید و فارغ‌التحصیلان دانشگاه است.

حیدریان تأکید کرد: دانشگاه می‌تواند پروژه‌های پایان‌نامه‌ای مرتبط با حفاظت از لایه ازن تعریف کند و دفتر استان یا سازمان از نظر مالی حمایت کند تا دانش دانشگاهی مستقیم در خدمت حفاظت از محیط زیست قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۵ شهریور برابر با ۱۶ سپتامبر روز جهانی ازن نامگذاری شده است. در سال ۱۹۸۷ در مونترال کانادا ۴۶ کشور جهان موافقت کردند که تولید و مصرف سی اف سی‌ها (CFCs) را طبق زمان‌بندی مشخص تا سال ۲۰۴۰ میلادی به تدریج کاهش داده و حذف کنند. این موافقت‌نامه به پروتکل مونترال شهرت دارد.

در حال حاضر ۱۹۸ کشور جهان از جمله ایران عضو پروتکل مونترال هستند. ایران در سال ۱۹۹۰ به این معاهده جهانی پیوست.

سی اف سی‌ها یا کلروفلورکربن‌ها به صورت گاز سرد کننده R-12 در صنایع یخچال‌سازی و گاز پف دهنده R-11 در صنایع اسفنج سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.