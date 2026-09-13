به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، امام شهید و شهدای استان، بهویژه ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی، بر ضرورت مشارکت شبکه بانکی در تولید آثار ماندگار کنگره شهدای استان تأکید کرد.
وی گفت: حدود ۷۰ عنوان کتاب برای کنگره شهدای استان پیشبینی شده و انتظار میرود هر یک از بانکها مسئولیت چاپ حداقل دو عنوان از این آثار را بر عهده بگیرند تا نام و مشارکت شبکه بانکی در این رویداد فرهنگی ماندگار شود.
استاندار خراسان جنوبی افزود: هزینه چاپ این آثار قابل توجه است و بانکها میتوانند با پذیرش مسئولیت چاپ کتابها، سهم خود را در این حرکت فرهنگی و ارزشی ایفا کنند.
هاشمی با بیان اینکه ماندگاری آثار فرهنگی بسیار بیشتر از برنامههای مقطعی است، اظهار کرد: یک برنامه ممکن است در یک روز برگزار شود و به پایان برسد، اما کتاب، فیلم و مستند میتواند سالها باقی بماند و نسلهای آینده را با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا کند.
وی ادامه داد: کنگره شهدای استان صرفاً یک مراسم نیست، بلکه فرصتی برای تولید محتوای ماندگار و انتقال پیام شهدا به نسلهای آینده است و باید از ظرفیت همه دستگاهها، مجموعههای اقتصادی و شبکه بانکی در این مسیر استفاده شود.
استاندار خراسان جنوبی در ادامه با قدردانی از همراهی بانکها در حوزه اقتصادی استان گفت: سال گذشته حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان به منابع بانکی استان افزوده شد و از مردادماه سال گذشته تاکنون نیز بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش منابع داشتهایم که نشاندهنده تلاش و همراهی شبکه بانکی است.
هاشمی با اشاره به نقش بانکها در حمایت از بخش تولید و معدن افزود: همواره تأکید کردهایم حساب بانکی واحدهای معدنی و بنگاههای اقتصادی در داخل استان باشد تا گردش منابع و ظرفیتهای اقتصادی بیش از پیش در مسیر توسعه خراسان جنوبی قرار گیرد.
وی همچنین عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را مورد توجه قرار داد و گفت: بسیاری از بانکها در این زمینه عملکرد خوبی داشتهاند، اما تعداد محدودی نیز نیازمند تلاش و همت بیشتری هستند تا تسهیلات متقاضیان با سرعت بیشتری پرداخت شود.
استاندار خراسان جنوبی تکریم ارباب رجوع و مشتریمداری را از اولویتهای مهم شبکه بانکی دانست و تصریح کرد: بانکها با مردم، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان ارتباط مستقیم دارند و هرچه این ارتباط با احترام و رویکرد مشتریمدارانه بیشتری همراه باشد، اعتماد مردم و فعالان اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
هاشمی با بیان اینکه دستاوردهای اقتصادی استان حاصل کار جمعی است، اظهار کرد: موفقیتهای خراسان جنوبی در شاخصهای اقتصادی، صادرات و عملکرد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، نتیجه همکاری مجموعه دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و شبکه بانکی است و هیچ مجموعهای به تنهایی نمیتواند این مسیر را طی کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت افزایش آمادگیهای حفاظتی در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: خودمراقبتی و خودحفاظتی در بانکها باید جدی گرفته شود و پایش تصویری، حفاظت از زیرساختها و تجهیزات و همچنین رعایت الزامات امنیتی در جابهجایی وجوه با دقت بیشتری دنبال شود.
استاندار خراسان جنوبی افزود: دشمن به دنبال ایجاد ناامنی و اختلال است، اما این موضوع نباید موجب توقف خدمترسانی به مردم شود، بلکه باید با تدبیر و آمادگی بیشتر، ضمن صیانت از زیرساختها، خدماترسانی به مردم را با قوت ادامه دهیم.
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