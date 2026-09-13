کشف بیش از ۱۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق در نائین؛ ۳ کامیون متوقف شد

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید اقدامات مقابله‌ای با قاچاق فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان نائین در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی و برخورد قاطع با عرضه خارج از شبکه سوخت، حین کنترل و پایش محورهای مواصلاتی، به سه دستگاه کامیون حامل محموله مشکوک شدند و جهت بررسی دقیق‌تر آن‌ها را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه مأموران پس از متوقف کردن این خودروها و بازرسی دقیق از آن‌ها، موفق به کشف مقدار هزار و ۷۴۷ لیتر گازوئیل شدند که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود، تصریح کرد: رانندگان این خودروها هیچ‌گونه مدارک و مستندات قانونی برای حمل این محموله ارائه نکردند و بررسی‌ها نشان داد که این سوخت به‌صورت غیرمجاز و خارج از شبکه توزیع رسمی در حال انتقال بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین از توقیف هر سه دستگاه خودرو و شناسایی سه متهم در این عملیات خبر داد و افزود: پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات اولیه جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شده است.

سرهنگ براهیمی با تأکید بر اینکه قاچاق فرآورده‌های نفتی به‌عنوان یکی از مصادیق تضییع حقوق عمومی و ضربه به پیکره اقتصاد کشور محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: پلیس با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی کامل و رصد مستمر محورهای مواصلاتی، با هرگونه قاچاق سوخت برخوردی جدی، قانونی و بدون اغماض خواهد داشت و اجازه نخواهد داد سودجویان با اقدامات غیرقانونی خود، امنیت اقتصادی جامعه را به مخاطره بیندازند.