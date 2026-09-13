هوای قم در وضعیت ناسالم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات دریافتی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم نشان میدهد کیفیت هوای شهر قم در ۲۴ ساعت منتهی به امروز یکشنبه ۲۲ شهریورماه، در وضعیت ناسالم قرار داشته است.
این وضعیت در پی وجود آلایندههای ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ و ۱۰ میکرون (PM2.5 و PM10) در هوای قم ثبت شده است و بر اساس دادههای اعلامشده، این آلایندهها عامل اصلی قرار گرفتن شاخص کیفیت هوا در محدوده ناسالم بودهاند.
همزمان، کیفیت هوای شهر جعفریه نیز به دلیل وجود ذرات معلق PM2.5 در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته است.
بر اساس همین اطلاعات، وضعیت کیفیت هوا در شهرهای قنوات و کهک قابل قبول گزارش شده و این دو شهر در زمان اعلام شاخص، در محدوده ناسالم قرار نداشتهاند.
با توجه به شرایط ثبتشده برای کیفیت هوا، به افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی توصیه شده است حضور طولانیمدت یا انجام فعالیتهای سنگین در فضای باز را کاهش دهند.
کودکان و سالمندان نیز از دیگر گروههایی هستند که باید در چنین شرایطی از انجام فعالیتهای طولانی یا سنگین در خارج از منزل خودداری کرده یا میزان آن را کاهش دهند.
افراد مبتلا به آسم و زنان باردار نیز در شمار گروههایی قرار دارند که براساس توصیههای اعلامشده، لازم است فعالیتهای طولانی و سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
برای سایر افراد نیز توصیه شده است فعالیتهای طولانی یا سنگین در فضای باز کاهش پیدا کند تا مواجهه با آلایندههای موجود در هوا به حداقل برسد.
قم- شاخص کیفیت هوا در قم به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق در وضعیت ناسالم قرار گرفت و هوای جعفریه نیز برای گروههای حساس ناسالم گزارش شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات دریافتی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم نشان میدهد کیفیت هوای شهر قم در ۲۴ ساعت منتهی به امروز یکشنبه ۲۲ شهریورماه، در وضعیت ناسالم قرار داشته است.
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