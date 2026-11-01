به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی کرمی صبح یکشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان زنجان با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق در شرایط جنگی، گفت: نیروهای عملیاتی صنعت برق، به‌ویژه کارکنان خدوم استان زنجان، با حضور مسئولانه در صحنه و تلاش برای حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی، جلوه‌ای از شجاعت، تعهد و وطن‌دوستی را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به انتشار تصاویری از فعالیت نیروهای صنعت برق در شرایط دشوار و زیر بمباران افزود: حضور این نیروها در صحنه خدمت‌رسانی، تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه پیام‌آور امید، آرامش و اطمینان برای مردم است.

معاون پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: امروز صنعت برق صرفاً وظیفه انتقال انرژی به مصارف خانگی، تجاری و اداری را بر عهده ندارد، بلکه در کنار انتقال نیرو و انرژی، امید، روحیه و قوت قلب را نیز به جامعه منتقل می‌کند. استمرار فعالیت نیروهای عملیاتی در شرایط دشوار، نقش مهمی در حفظ آرامش عمومی و افزایش تاب‌آوری جامعه دارد.

کرمی با تأکید بر ضرورت قدردانی از تلاش کارکنان دستگاه‌های خدمات‌رسان گفت: باید از همه نیروهای زحمتکش صنعت برق و مجموعه‌هایی که برای حفظ و تداوم خدمات حیاتی تلاش می‌کنند، تشکر کنیم. امیدواریم با تکیه بر همدلی و انسجام ملی، این دوران را با سربلندی و پیروزی پشت سر بگذاریم.

پدافند غیرعامل مسئولیتی فرابخشی است

وی در ادامه با تأکید بر اینکه پدافند غیرعامل به یک مجموعه یا اداره کل محدود نمی‌شود، اظهار کرد: پدافند غیرعامل به‌تنهایی و صرفاً در چارچوب یک اداره کل قابل اجرا، پیگیری و نظارت نیست؛ بلکه تحقق اهداف آن مستلزم مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و حمایت مدیران ارشد در سطح ملی و استانی است.

معاون پدافند غیرعامل کشور با قدردانی از حمایت‌های مسئولان استان زنجان، به‌ویژه استاندار این استان، افزود: از استاندار محترم زنجان، جناب آقای دکتر صادقی، و همه دستگاه‌هایی که تاکنون در مسیر تحقق مأموریت‌های پدافند غیرعامل همکاری کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این حمایت‌ها با قوت بیشتری ادامه یابد.

کرمی با اشاره به نقش مردم در افزایش تاب‌آوری ملی گفت: مردم ایران در شرایط دشوار نشان داده‌اند که میدان را خالی نمی‌کنند و با حفظ روحیه و حمایت از یکدیگر، بخش مهمی از ظرفیت کشور برای عبور از بحران‌ها هستند. وظیفه ماست که با برنامه‌ریزی و تقویت زیرساخت‌ها، این روحیه و امید را حفظ کنیم.

وی با اشاره به قانون سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار کرد: پس از تصویب این قانون، مسئولیت‌ها و نقش دستگاه‌های مختلف مشخص شد. مسئولیت اجرای مأموریت‌های پدافند غیرعامل بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و استانداران نیز در سطح استان‌ها نقش مهمی در هماهنگی و پیگیری این مأموریت‌ها دارند؛ در مقابل، سازمان پدافند غیرعامل کشور وظایف راهبری، هدایت و نظارت را دنبال می‌کند.

کرمی ادامه داد: در دولت شهید آیت‌الله رئیسی، اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه اجرای قانون تدوین و ابلاغ شد. در این اساسنامه، به‌ویژه در ماده ۱۳، وظایف و اختیارات استانداران و ادارات کل پدافند غیرعامل استان‌ها تبیین شده است. همچنین موضوع تأمین اعتبارات دستگاهی و استانی در احکام مرتبط مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای دقیق این مسئولیت‌ها مستلزم تقسیم کار روشن، هماهنگی مستمر و فراهم شدن زیرساخت‌های سازمانی و مالی متناسب با مأموریت‌های محوله است.

معاون پدافند غیرعامل کشور با اشاره به چالش‌های موجود در ساختار سازمانی ادارات کل پدافند غیرعامل استان‌ها گفت: موضوع ساختار سازمانی و منابع اعتباری از دغدغه‌های خود سازمان نیز محسوب می‌شود و پیگیری‌های لازم برای رفع این مشکلات در حال انجام است.

وی افزود: در حوزه ساختار سازمانی، جلساتی با محوریت سردار شهریور و با حضور مسئولان ذی‌ربط، از جمله رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، برگزار شده و بررسی‌های کارشناسی در این زمینه ادامه دارد.

کرمی با اشاره به محدودیت‌های موجود در توسعه ساختارهای اداری کشور تصریح کرد: شرایط فعلی دولت، افزایش و توسعه ساختارهای سازمانی را با ملاحظاتی مواجه کرده است، اما تلاش می‌کنیم جایگاه و هویت سازمانی ادارات کل پدافند غیرعامل استان‌ها متناسب با مسئولیت‌ها و مأموریت‌های آن‌ها تقویت شود.

پیشنهاد ایجاد صندوق ویژه اعتبارات پدافند غیرعامل

وی تأمین منابع مالی پایدار را از الزامات اساسی اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل دانست و گفت: سازمان پدافند غیرعامل کشور طی سال‌های گذشته پیشنهاد ایجاد صندوق ویژه اعتبارات پدافند غیرعامل را پیگیری کرده است تا منابع مالی این حوزه در چارچوبی مشخص و پایدار سامان‌دهی شود.

کرمی افزود: در شرایط فعلی، تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل با محدودیت‌هایی مواجه است و پیش‌بینی منابع در قوانین بودجه نیز در سال‌های مختلف یکسان نیست. ایجاد صندوق ویژه می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی منسجم‌تر و تخصیص هدفمند منابع به طرح‌های اولویت‌دار این حوزه را فراهم کند.

معاون پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: در صورت ایجاد این سازوکار، می‌توان منابع را بر اساس اولویت‌های پدافند غیرعامل و با توافق میان سازمان، دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها تخصیص داد تا اجرای برنامه‌های ضروری با انسجام بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و طراحی سازوکارهایی برای تضمین استمرار تأمین منابع مالی است.

کرمی با تأکید بر ضرورت درک شرایط مالی دولت و استان‌ها اظهار کرد: استانداران علاوه بر مأموریت‌های پدافند غیرعامل، مسئولیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های اجرایی، عمرانی، خدماتی و راهبردی استان بر عهده دارند و باید برای پاسخ‌گویی به نیازهای متعدد مردم برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: نمی‌توان همه مشکلات پدافند غیرعامل را صرفاً با انتظار برای اختصاص اعتبارات گسترده از سوی استان‌ها برطرف کرد. باید شرایط و محدودیت‌های موجود را در نظر بگیریم و با اولویت‌بندی، همدلی و همکاری متقابل، برای رفع مشکلات راهکارهای عملیاتی پیدا کنیم.

معاون پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: همان‌گونه که در شرایط جنگی، مردم، نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان با همدلی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و برای حفظ پایداری خدمات تلاش کردند، در حوزه پدافند غیرعامل نیز باید این روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری استمرار یابد.

تداوم خدمات حیاتی نیازمند هماهنگی ملی است

وی با قدردانی از عملکرد دولت و دستگاه‌های خدمات‌رسان در شرایط جنگی گفت: در کنار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از جمله ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی نیز در سنگر خدمت‌رسانی مسئولیت مهمی بر عهده داشتند و برای حفظ تداوم خدمات عمومی تلاش کردند.

کرمی ادامه داد: استمرار خدمات حیاتی در شرایط دشوار نشان داد که آمادگی در برابر تهدیدها و حفظ کارکرد زیرساخت‌های اساسی، به همکاری مجموعه‌ای از نهادها، برنامه‌ریزی مناسب و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف وابسته است.

وی افزود: باید از تجربه‌های به‌دست‌آمده برای شناسایی نقاط ضعف، رفع کمبودها و افزایش آمادگی زیرساخت‌های کشور استفاده کنیم. پدافند غیرعامل زمانی می‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد که الزامات آن در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون پدافند غیرعامل کشور افزود: سازمان پدافند غیرعامل کشور و کمیته دائمی، با تدوین الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل و حمایت از دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کنند زمینه اجرای بهتر مأموریت‌های قانونی و افزایش پایداری زیرساخت‌های حیاتی را فراهم کنند.

کرمی با اشاره به ضرورت رفع کاستی‌های احتمالی گفت: اگر در این مسیر کمبودها یا نارسایی‌هایی وجود داشته است، باید با تعامل و همکاری برای رفع آن‌ها اقدام کنیم. سازمان پدافند غیرعامل کشور خود را متعهد می‌داند که در چارچوب وظایف قانونی، همراه و پشتیبان دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی خاطرنشان کرد: با تقویت همدلی، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری جمعی می‌توانیم در مسیر ارتقای تاب‌آوری ملی، حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران گام‌های مؤثرتری برداریم.