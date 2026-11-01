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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

پدافند غیرعامل نیازمند حمایت همه دستگاه‌های اجرایی است

پدافند غیرعامل نیازمند حمایت همه دستگاه‌های اجرایی است

زنجان- معاون طرح و برنامه سازمان پدافند غیرعامل کشوربا تأکید بر ضرورت تقویت ساختار سازمانی و تأمین اعتبارات پایدار این حوزه گفت:پدافند غیرعامل نیازمند حمایت همه دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی کرمی صبح یکشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان زنجان با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق در شرایط جنگی، گفت: نیروهای عملیاتی صنعت برق، به‌ویژه کارکنان خدوم استان زنجان، با حضور مسئولانه در صحنه و تلاش برای حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی، جلوه‌ای از شجاعت، تعهد و وطن‌دوستی را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به انتشار تصاویری از فعالیت نیروهای صنعت برق در شرایط دشوار و زیر بمباران افزود: حضور این نیروها در صحنه خدمت‌رسانی، تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه پیام‌آور امید، آرامش و اطمینان برای مردم است.

معاون پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: امروز صنعت برق صرفاً وظیفه انتقال انرژی به مصارف خانگی، تجاری و اداری را بر عهده ندارد، بلکه در کنار انتقال نیرو و انرژی، امید، روحیه و قوت قلب را نیز به جامعه منتقل می‌کند. استمرار فعالیت نیروهای عملیاتی در شرایط دشوار، نقش مهمی در حفظ آرامش عمومی و افزایش تاب‌آوری جامعه دارد.

کرمی با تأکید بر ضرورت قدردانی از تلاش کارکنان دستگاه‌های خدمات‌رسان گفت: باید از همه نیروهای زحمتکش صنعت برق و مجموعه‌هایی که برای حفظ و تداوم خدمات حیاتی تلاش می‌کنند، تشکر کنیم. امیدواریم با تکیه بر همدلی و انسجام ملی، این دوران را با سربلندی و پیروزی پشت سر بگذاریم.

پدافند غیرعامل مسئولیتی فرابخشی است

وی در ادامه با تأکید بر اینکه پدافند غیرعامل به یک مجموعه یا اداره کل محدود نمی‌شود، اظهار کرد: پدافند غیرعامل به‌تنهایی و صرفاً در چارچوب یک اداره کل قابل اجرا، پیگیری و نظارت نیست؛ بلکه تحقق اهداف آن مستلزم مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و حمایت مدیران ارشد در سطح ملی و استانی است.

معاون پدافند غیرعامل کشور با قدردانی از حمایت‌های مسئولان استان زنجان، به‌ویژه استاندار این استان، افزود: از استاندار محترم زنجان، جناب آقای دکتر صادقی، و همه دستگاه‌هایی که تاکنون در مسیر تحقق مأموریت‌های پدافند غیرعامل همکاری کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این حمایت‌ها با قوت بیشتری ادامه یابد.

کرمی با اشاره به نقش مردم در افزایش تاب‌آوری ملی گفت: مردم ایران در شرایط دشوار نشان داده‌اند که میدان را خالی نمی‌کنند و با حفظ روحیه و حمایت از یکدیگر، بخش مهمی از ظرفیت کشور برای عبور از بحران‌ها هستند. وظیفه ماست که با برنامه‌ریزی و تقویت زیرساخت‌ها، این روحیه و امید را حفظ کنیم.

وی با اشاره به قانون سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار کرد: پس از تصویب این قانون، مسئولیت‌ها و نقش دستگاه‌های مختلف مشخص شد. مسئولیت اجرای مأموریت‌های پدافند غیرعامل بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و استانداران نیز در سطح استان‌ها نقش مهمی در هماهنگی و پیگیری این مأموریت‌ها دارند؛ در مقابل، سازمان پدافند غیرعامل کشور وظایف راهبری، هدایت و نظارت را دنبال می‌کند.

کرمی ادامه داد: در دولت شهید آیت‌الله رئیسی، اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه اجرای قانون تدوین و ابلاغ شد. در این اساسنامه، به‌ویژه در ماده ۱۳، وظایف و اختیارات استانداران و ادارات کل پدافند غیرعامل استان‌ها تبیین شده است. همچنین موضوع تأمین اعتبارات دستگاهی و استانی در احکام مرتبط مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای دقیق این مسئولیت‌ها مستلزم تقسیم کار روشن، هماهنگی مستمر و فراهم شدن زیرساخت‌های سازمانی و مالی متناسب با مأموریت‌های محوله است.

معاون پدافند غیرعامل کشور با اشاره به چالش‌های موجود در ساختار سازمانی ادارات کل پدافند غیرعامل استان‌ها گفت: موضوع ساختار سازمانی و منابع اعتباری از دغدغه‌های خود سازمان نیز محسوب می‌شود و پیگیری‌های لازم برای رفع این مشکلات در حال انجام است.

وی افزود: در حوزه ساختار سازمانی، جلساتی با محوریت سردار شهریور و با حضور مسئولان ذی‌ربط، از جمله رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، برگزار شده و بررسی‌های کارشناسی در این زمینه ادامه دارد.

کرمی با اشاره به محدودیت‌های موجود در توسعه ساختارهای اداری کشور تصریح کرد: شرایط فعلی دولت، افزایش و توسعه ساختارهای سازمانی را با ملاحظاتی مواجه کرده است، اما تلاش می‌کنیم جایگاه و هویت سازمانی ادارات کل پدافند غیرعامل استان‌ها متناسب با مسئولیت‌ها و مأموریت‌های آن‌ها تقویت شود.

پیشنهاد ایجاد صندوق ویژه اعتبارات پدافند غیرعامل

وی تأمین منابع مالی پایدار را از الزامات اساسی اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل دانست و گفت: سازمان پدافند غیرعامل کشور طی سال‌های گذشته پیشنهاد ایجاد صندوق ویژه اعتبارات پدافند غیرعامل را پیگیری کرده است تا منابع مالی این حوزه در چارچوبی مشخص و پایدار سامان‌دهی شود.

کرمی افزود: در شرایط فعلی، تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل با محدودیت‌هایی مواجه است و پیش‌بینی منابع در قوانین بودجه نیز در سال‌های مختلف یکسان نیست. ایجاد صندوق ویژه می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی منسجم‌تر و تخصیص هدفمند منابع به طرح‌های اولویت‌دار این حوزه را فراهم کند.

معاون پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: در صورت ایجاد این سازوکار، می‌توان منابع را بر اساس اولویت‌های پدافند غیرعامل و با توافق میان سازمان، دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها تخصیص داد تا اجرای برنامه‌های ضروری با انسجام بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و طراحی سازوکارهایی برای تضمین استمرار تأمین منابع مالی است.

کرمی با تأکید بر ضرورت درک شرایط مالی دولت و استان‌ها اظهار کرد: استانداران علاوه بر مأموریت‌های پدافند غیرعامل، مسئولیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های اجرایی، عمرانی، خدماتی و راهبردی استان بر عهده دارند و باید برای پاسخ‌گویی به نیازهای متعدد مردم برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: نمی‌توان همه مشکلات پدافند غیرعامل را صرفاً با انتظار برای اختصاص اعتبارات گسترده از سوی استان‌ها برطرف کرد. باید شرایط و محدودیت‌های موجود را در نظر بگیریم و با اولویت‌بندی، همدلی و همکاری متقابل، برای رفع مشکلات راهکارهای عملیاتی پیدا کنیم.

معاون پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: همان‌گونه که در شرایط جنگی، مردم، نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان با همدلی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و برای حفظ پایداری خدمات تلاش کردند، در حوزه پدافند غیرعامل نیز باید این روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری استمرار یابد.

تداوم خدمات حیاتی نیازمند هماهنگی ملی است

وی با قدردانی از عملکرد دولت و دستگاه‌های خدمات‌رسان در شرایط جنگی گفت: در کنار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از جمله ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی نیز در سنگر خدمت‌رسانی مسئولیت مهمی بر عهده داشتند و برای حفظ تداوم خدمات عمومی تلاش کردند.

کرمی ادامه داد: استمرار خدمات حیاتی در شرایط دشوار نشان داد که آمادگی در برابر تهدیدها و حفظ کارکرد زیرساخت‌های اساسی، به همکاری مجموعه‌ای از نهادها، برنامه‌ریزی مناسب و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف وابسته است.

وی افزود: باید از تجربه‌های به‌دست‌آمده برای شناسایی نقاط ضعف، رفع کمبودها و افزایش آمادگی زیرساخت‌های کشور استفاده کنیم. پدافند غیرعامل زمانی می‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد که الزامات آن در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون پدافند غیرعامل کشور افزود: سازمان پدافند غیرعامل کشور و کمیته دائمی، با تدوین الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل و حمایت از دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کنند زمینه اجرای بهتر مأموریت‌های قانونی و افزایش پایداری زیرساخت‌های حیاتی را فراهم کنند.

کرمی با اشاره به ضرورت رفع کاستی‌های احتمالی گفت: اگر در این مسیر کمبودها یا نارسایی‌هایی وجود داشته است، باید با تعامل و همکاری برای رفع آن‌ها اقدام کنیم. سازمان پدافند غیرعامل کشور خود را متعهد می‌داند که در چارچوب وظایف قانونی، همراه و پشتیبان دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی خاطرنشان کرد: با تقویت همدلی، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری جمعی می‌توانیم در مسیر ارتقای تاب‌آوری ملی، حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران گام‌های مؤثرتری برداریم.

کد مطلب 6996112

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