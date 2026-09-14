ساعت های هوشمند کالری سوزی را بیش از حد تخمین می زنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان ۵۸ بزرگسال را که چهار ساعت هوشمند محبوب را به دست داشتند، در یک تمرین دوچرخه‌سواری شرکت دادند و سپس تخمین‌های کالری آنها را با اندازه‌گیری‌های بالینی مصرف کالری واقعی مقایسه کردند.

نتیجه: هر ساعت خطاهای قابل توجهی را نشان داد، معمولاً حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد اختلاف.

اپل واچ، کالری سوزانده شده را به طور متوسط حدود ۲۲ کالری بیش از حد تخمین زده بود. سامسونگ حدود ۵۷ کالری اختلاف داشت، در حالی که ساعت گارمین به طور متوسط تقریباً ۶۹ کالری بیش از حد تخمین زده بود.

قضاوت در مورد ساعت هوشمند فیت‌بیت دشوارتر بود. حدود ۱۳ درصد از آزمایش‌های آن، مقادیر غیرقابل باوری را نشان دادند که محققان آنها را از تجزیه و تحلیل اصلی حذف کردند.

این مطالعه همچنین نشان داد که با افزایش چربی بدن، دقت در هر چهار برند بدتر می‌شود.

«جیسون کاسترنا»، نویسنده اصلی این مقاله و دانشیار حرکت‌شناسی و علوم ورزشی در دانشگاه بین‌المللی فلوریدا، در یک بیانیه خبری گفت: «شما ممکن است هر هفته صدها کالری از دست بدهید و به راحتی در نهایت، زمانی که فکر می‌کنید در کسری کالری هستید، کالری اضافی دریافت کنید.»

توصیه او: عدد کالری سوزی ساعت خود را دقیق در نظر نگیرید. گرد کردن عدد به سمت پایین را در نظر بگیرید و بیشتر روی ضربان قلب تمرکز کنید.