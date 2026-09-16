به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور در رده نوجوانان برگزار شد و رها باجلان، نماینده استان قزوین، موفق شد در دو ماده مختلف برای استان صاحب مدال شود.

باجلان در ماده ۲ هزار متر این رقابت‌ها با عملکرد موفق خود در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلای مسابقات قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

در این ماده، پونه قلی‌پور از همدان در جایگاه دوم ایستاد و معینا برگر از خراسان جنوبی نیز به مقام سوم دست یافت.

دوچرخه‌سوار نوجوان قزوینی در ادامه رقابت‌ها در ماده کریتریوم نیز به روی سکو رفت و با کسب مقام سوم، مدال برنز این ماده را به دست آورد.

در ماده کریتریوم، پونه قلی‌پور از همدان عنوان نخست را کسب کرد و النا ناصری ملکی از آذربایجان شرقی در جایگاه دوم قرار گرفت و رها باجلان از قزوین سوم شد.

با این نتایج، نماینده نوجوان دوچرخه‌سواری استان قزوین در رقابت‌های قهرمانی کشور موفق به کسب دو مدال طلا و برنز شد تا سهم قزوین از این رقابت‌ها افزایش یابد.