تجلیل از خلبانان عملیات حمله به پایگاه آمریکا در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه هفته دفاع مقدس، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه، با خلبانان دلاور و تیزپروازان نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران که در عملیات برون‌مرزی این نیرو و انهدام تعداد زیادی از بالگردهای نیروهای آمریکایی مشارکت داشتند، دیدار و از رشادت‌ها و مجاهدت‌های آنان تقدیر کرد.

در این دیدار صمیمانه، خلبانان حاضر در این عملیات با تشریح ابعاد و جزئیات مأموریت خود اظهار داشتند: پس از شنیدن خبر شهادت فرمانده معظم کل قوا و جمعی از دانش‌آموزان مینابی، تحمل این حادثه برای ما به عنوان حافظان آسمان کشور بسیار سخت بود و بر همین اساس تصمیم گرفتیم ضربه‌ای سخت به دشمن وارد کنیم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه از خلبانان عملیات برون‌مرزی نیروی هوایی تجلیل کرد

ایشان افزودند: در آن مقطع، اخباری در اختیار داشتیم مبنی بر اینکه دشمن در یکی از پایگاه‌های مهم خود در کشور همسایه، حجم زیادی از ادوات و تجهیزات را برای اجرای عملیات دپو کرده است؛ از این رو صبح روز دهم اسفند، با دو فروند جنگنده F-۵ که قدمتی نزدیک به ۷۰ سال داشتند و تقریباً از رده خارج محسوب می‌شدند، با اتکال به خداوند متعال برای انجام این مأموریت اعزام شدیم.

خلبانان با اشاره به شرایط بسیار دشوار عملیات خاطرنشان کردند: برای آنکه توسط دشمن شناسایی نشویم، ناچار بودیم در ارتفاع کمتر از ۵۰ پا، یعنی حدود ۱۸ متری سطح زمین، پرواز کنیم. ارتفاع پرواز جنگنده‌ها به حدی پایین بود که در هنگام عبور از میان دو کشتی، عرشه کشتی‌ها بالاتر از جنگنده‌ها قرار داشت.

ایشان ادامه دادند: با لطف خداوند و با عبور از سامانه‌های پاتریوت روشن و در سکوت کامل رادیویی، به صورت کاملاً غافلگیرکننده به پایگاه مورد نظر رسیدیم؛ به گونه‌ای که دشمن به هیچ وجه احتمال چنین حمله‌ای را نمی‌داد و ما همچون عقاب بر فراز آن پایگاه مهم نظامی حاضر شدیم.

این خلبانان تصریح کردند: به لطف الهی، با تمام توان بالگردهای مستقر در رمپ پروازی را که تعداد آنها بسیار زیاد بود، بمباران کردیم و تعداد زیادی از بالگردها منهدم شدند. البته همه اینها لطف خداوند متعال بود و ما در این ماجرا دست خدا را آشکارا مشاهده کردیم؛ چرا که احساس می‌کردیم هر بمب ما کار ده‌ها بمب را انجام می‌دهد و بالگردها یکی پس از دیگری منفجر می‌شدند.

ایشان با اشاره به روایت دشمن از میزان خسارت‌های وارده گفتند: دشمن تنها به انهدام ۱۲ فروند بالگرد اعتراف کرد، اما آمار واقعی انهدام و تلفات بسیار بیشتر از این میزان بود و در نهایت نیز موفق شدیم بدون کوچک‌ترین آسیب، به پایگاه بازگردیم.

خلبانان در ادامه به بخش دیگری از این عملیات اشاره کردند و افزودند: هنگام بازگشت، یک فروند F-۱۶ ما را تعقیب کرد و در همین اثنا، سه فروند هواپیمای F-۱۵ آمریکایی که برای حمله به ایران از پایگاه دیگری در کشوری دیگر به پرواز درآمده بودند، به اشتباه توسط همان F-۱۶ و سامانه پاتریوت خودی مورد هدف قرار گرفته و سرنگون شدند.

این خلبانان همچنین خاطرنشان کردند: طبق برآورد اندیشکده AEI، در این عملیات خسارتی بیش از پنج میلیارد دلار به زیرساخت‌های آمریکا وارد شد.

خلبانان حاضر در این دیدار تأکید کردند: بمباران پایگاه دشمن با استفاده از بمب‌های ارتقا یافته، سنگین، دقیق و کوبنده انجام شد و به لطف الهی، بالگردهای پیشرفته آمریکایی‌ها پیش از هرگونه واکنش، در همان آشیانه منهدم شدند و پایگاه نیز آسیب جدی دید.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان ضمن ابلاغ سلام گرم رئیس قوه قضاییه به خلبانان دلاور نیروی هوایی، اظهار داشت: کاری که شما در آن مقطع حساس انجام دادید، پیام مهمی را به دنیا مخابره کرد و آن اینکه آنچه پیروزی در میدان نبرد را رقم می‌زند، ایمان راسخ و توکل بر خداوند متعال است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: این اقدام در نوع خود در دنیا بی‌نظیر بود و شما با این عملیات، گل لبخند را بر لبان رهبر عظیم‌الشأن انقلاب و امت حاضر در میدان نشاندید و آمریکا شکست سنگینی را متحمل شد.

در پایان این دیدار، به پاس رشادت، شجاعت و فداکاری تیزپروازان نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از خلبانان شرکت‌کننده در این عملیات تجلیل به عمل آمد.