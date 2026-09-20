به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با مهدی امیری‌اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دیدار و درباره ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و هنری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی گفت‌وگو کرد.

امیری‌اصفهانی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: فرهنگ و مؤلفه‌های شکل‌دهنده روابط اجتماعی نقش ویژه‌ای در وقوع و ظهور رفتارهای انسانی دارند و توجه به این نقش و جایگاه، از الزامات نظام پیشگیری است.

وی افزود: تمرکز بر موضوعات فرهنگی مؤثر بر مناسبات اجتماعی، پیش‌نیاز واقعی در حوزه پیشگیری است و نمی‌توان تنها بر معلول تمرکز کرد؛ بلکه باید منشأ ایجاد رفتارهای ناهنجار یا مجرمانه را به‌صورت دقیق مورد تحقیق و تحلیل قرار داد و متناسب با آن، سازوکارهای مناسب را اصلاح یا طراحی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راهبری حوزه فرهنگ عمومی کشور، ادامه داد: رسانه، هنر، فرهنگ عمومی، هنرمندان، بخش‌های پژوهشی، مؤسسات فرهنگی و اجتماعی، کانون‌های فرهنگی و قرآنی و مساجد، بخشی از ظرفیت‌های گسترده‌ای هستند که می‌توانند در مسیر تقویت رویکرد پیشگیری به کار گرفته شوند.

امیری‌اصفهانی همچنین نشاط اجتماعی را یکی از ظرفیت‌های مؤثر در پیشگیری از رفتارهای ناهنجار دانست و گفت: وجود نشاط اجتماعی می‌تواند در کنترل رفتارهای ناهنجار و خشن و بهبود ارتباطات میان فرد و جامعه نقش‌آفرین باشد؛ چراکه افزایش نشاط مطلوب اجتماعی می‌تواند به کاهش فشارهای روانی، خشم و عصبانیت در جامعه کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد انسجام میان ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور، تصریح کرد: باید ظرفیت‌های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با رویکرد ارتقای فعالیت‌های پیشگیرانه و تقویت رویکرد پیشگیری به یکدیگر پیوند داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رویکرد معاونت، استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه پیشگیری و تمرکز معاونت بر راهبری، مطالبه‌گری، نظارت و ارزیابی است.

در ادامه این دیدار، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این وزارتخانه در حوزه پیشگیری، بر توسعه همکاری‌های مشترک با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تأکید کرد.

صالحی، اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی عمومی را یکی از زمینه‌های مهم همکاری عنوان کرد و گفت: در برخی موارد، ناآگاهی افراد می‌تواند زمینه‌ساز تخلف و جرم شود و ظرفیت رسانه‌ها می‌تواند در افزایش آگاهی عمومی و جلوگیری از وقوع تخلف و جرم مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های حوزه هنر، از جمله هنرهای تجسمی، نمایشی و سینما، بر نقش این حوزه‌ها در فرهنگ‌سازی و تبدیل آگاهی‌های عمومی به هنجارهای درونی و رفتارهای مستمر تأکید کرد.