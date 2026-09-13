به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات منش روز یکشنبه در جلسه شورای فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان، افزود: کمربندی شمالی زنجان از طرحهای مهم و مورد تأکید شهری است و اجرای آن میتواند ضمن ایجاد نظم در توسعه شهر، دسترسی مناسبتری را به شهرکهای شمالی زنجان فراهم کند.
وی با اشاره به طول حدود ۱۵ کیلومتری شهر زنجان گفت: توسعه شهر در امتداد شمال و شکلگیری شهرکهای مختلف، ضرورت ایجاد یک رینگ شمالی مناسب را دوچندان کرده است و محورهای موجود از جمله بلوار بهمن و محور شهید سلیمانی، بهتنهایی پاسخگوی نیازهای شریانی این محدوده نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان ادامه داد: در طرح جامع سال ۱۴۰۰، موضوع کمربندی شمالی مورد توجه ویژه قرار گرفت و تلاش شد سازوکاری برای تأمین منابع مالی آن از محل ظرفیتهای موجود اراضی پیشبینی شود.
بیاتمنش گفت: در پی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در غرب زنجان، موضوع تأمین اعتبار اجرای بخشهایی از کمربندی با سازمان ملی زمین و مسکن مطرح و برای قطعات پنج و ۶ این مسیر نیز اقدامات لازم انجام شده است.
وی افزود: برای قطعه پنج، مصوبه لازم اخذ شده و برای قطعه ۶ نیز که در قالب فاز دوم پیشبینی شده، برآوردها انجام شده و طرح آماده مناقصه است و پیگیری برای اخذ مصوبه آن ادامه دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به قطعات یک تا چهار کمربندی شمالی، اظهار داشت: در ارتباط با اراضی تعاونیها و الحاق احتمالی آنها به محدوده شهر نیز مذاکراتی انجام و مقرر شده اجرای کمربندی و تأمین دسترسی این اراضی بهعنوان بخشی از الزامات آمادهسازی آنها مورد توجه قرار گیرد.
بیاتمنش همچنین تأمین آب شرب را از دیگر موضوعات مهم مرتبط با الحاق اراضی عنوان کرد و افزود: اجرای پروژههای مربوط به آب شرب و کمربندی شمالی در قالب تفاهمها از جمله تعهداتی است که باید در فرآیند آمادهسازی اراضی مورد توجه قرار گیرد.
وی بر ضرورت ثبت این تعهدات در مصوبات و مذاکرات رسمی تأکید کرد و گفت: باید به گونهای عمل کنیم که این موضوعات به مطالبه ای پایدار تبدیل شود و با تغییر مدیران و مسئولان، روند پیگیری آنها متوقف نشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان در ادامه به اهمیت محل اتصال آزادراه به کمربندی شمالی اشاره کرد و گفت: تعیین نقطه ورود از آزادراه به کمربندی از نظر فنی و شهرسازی اهمیت زیادی دارد و لازم است این موضوع با نگاه کارشناسی و با توجه به الزامات راههای برونشهری بررسی شود.
بیات منش با اشاره به تقاطعهای پیشبینی شده در مسیر کمربندی افزود: تقاطعهای شهری از جمله شهریاری، گلشهر، پایینکوه و گاوازنگ باید متناسب با شرایط شهری طراحی و تا حد امکان از اجرای رمپهای حجیم و عملیات خاکی گسترده در آنها پرهیز شود.
وی ادامه داد: در محدوده شهری، زمین ارزش بالایی دارد و ایجاد تقاطعهای بزرگ و گسترده میتواند علاوه بر اشغال اراضی بر زیبایی و ایمنی شهر نیز تأثیر بگذارد؛ بنابراین استفاده از سازههای ظریفتر، فشردهتر و متناسب با فضای شهری باید در طراحی و اجرای این تقاطعها مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همچنین گفت: برای تقاطعهای برون شهری مانند فرودگاه و تهم، طراحیهای کاملتری انجام شده است، اما در تقاطعهای داخل شهر باید از الگوهای جدید و متناسب با بافت شهری استفاده شود.
ساماندهی اراضی و تعاونیهای مسکن زنجان
بیاتمنش در ادامه با اشاره به ساماندهی اراضی و تعاونیهای مسکن استان، افزود: یکی از مشکلات موجود، نحوه واگذاری و معامله برخی اراضی و ایجاد تعهدات غیرواقعی برای مردم است که باید با نظارت دقیق دستگاههای مسئول از بروز مشکلات جدید جلوگیری کرد.
وی افزود: در برخی موارد، اراضی کشاورزی به قطعات متعدد تقسیم و با وعدههای مربوط به الحاق به محدوده شهری به مردم واگذار شده است، درحالیکه تحقق این وعدهها منوط به طی مراحل قانونی و تصویب مراجع ذیصلاح است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: طرح مربوط به ساماندهی این اراضی در کمیته فنی شورای برنامهریزی استان بررسی و تصویب شده و پس از ابلاغ، مراحل اجرایی آن دنبال خواهد شد.
بیاتمنش ادامه داد: طراحی شبکههای آب، برق و فاضلاب و سایر زیرساختهای مورد نیاز نیز در حال انجام است و مقرر شده هزینه اجرای بخش قابل توجهی از این زیرساختها توسط مجریان تأمین شود تا بار مالی اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن افزایش پیدا نکند.
وی همچنین بر تسریع در رفع معارضان مسیر کمربندی شمالی تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از اراضی مسیر تملک شده و حدود ۹۰ درصد تاسیسات و معارضان شناسایی و تعیین تکلیف شدهاند.
بیاتمنش افزود: کمیتهای با حضور دستگاههای خدماترسان برای هماهنگی جابجایی تأسیسات تشکیل شده است تا در صورت اعلام وجود معارض از سوی کارفرما، موضوع در کوتاهترین زمان بررسی و برای جابهجایی تأسیسات تصمیمگیری شود.
وی تأکید کرد: هزینه جابهجایی تأسیسات باید از ابتدا در برآورد و منابع پروژه مدنظر قرار گیرد تا اجرای طرح در مراحل بعدی با توقف یا تأخیر ناشی از وجود معارضان مواجه نشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت کمربندی شمالی در ساماندهی ترافیک، هدایت توسعه شهری و ایجاد دسترسی مناسب به شهرکهای شمالی، لازم است دستگاههای متولی با جدیت بیشتری روند تأمین منابع، رفع معارضان و اجرای قطعات مختلف این پروژه را دنبال کنند.
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