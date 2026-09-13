دمای هوای مشهد تا سه شنبه افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی اظهار کرد: طی چند روز آینده پدیده غالب جوی در استان نوسانات شدت وزش باد خواهد بود به طوری که در نواحی بادخیز استان، به‌ویژه مناطق شرقی و جنوبی وزش باد شدید و در برخی ساعات خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از فردا بعدازظهر تا بعدازظهر روز سه‌شنبه، با عبور امواج ناپایدار از استان، علاوه‌بر افزایش ابر در برخی نقاط استان رگبارهای پراکنده باران، گاهی همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. همچنین در نواحی مستعد و ارتفاعات، به‌ویژه مناطق شمال و شمال‌غرب استان، احتمال شکل‌گیری رواناب وجود دارد.

وی درباره وضعیت بارش‌ها در مشهد و سایر نقاط استان گفت: سامانه بارشی فعال در غرب کشور طبق پیش‌بینی‌ها می‌تواند بخش‌هایی از خراسان رضوی را نیز تحت تأثیر قرار دهد، اما در حال حاضر برای مشهد بارش پیش‌بینی نشده است.

الهی ادامه داد: در حال حاضر احتمال بارش در ارتفاعات و برخی مناطق شمالی استان، از جمله کلات و درگز، وجود دارد، اما این بارش‌ها ضعیف و بیشتر محدود به ارتفاعات خواهد بود و باید با به‌روزرسانی مدل‌های هواشناسی، وضعیت در روزهای آینده مجدداً بررسی شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی در خصوص روند دمایی استان نیز بیان کرد: طی چند روز آینده تغییرات قابل ملاحظه‌ای در دمای هوا نخواهیم داشت.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، فریمان با دمای ۱۰ درجه خنک‌ترین و داورزن با دمای ۳۴ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده‌اند.

الهی افزود: نوسانات دمایی مشهد نیز طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۴ تا ۲۸ درجه بوده و پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در گرم‌ترین ساعات امروز در مشهد به ۲۹ درجه برسد و حداقل دمای امشب نیز ۱۶ درجه باشد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی درباره زمان آغاز روند کاهش دما در آستانه پاییز در استان اظهار کرد: طی روزهای آینده همچنان تغییرات دمایی قابل ملاحظه‌ای نخواهیم داشت و دمای مشهد حتی طی روزهای آینده تا سه‌شنبه افزایش خواهد یافت.