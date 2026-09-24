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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳

پیش بینی هوای پاییزی و نسبتا خنکی در خراسان رضوی از اوایل هفته آینده

پیش بینی هوای پاییزی و نسبتا خنکی در خراسان رضوی از اوایل هفته آینده

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: روند کاهش دما تا اوایل هفته آینده در بیشتر نقاط خراسان رضوی ادامه خواهد داشت و طی هفته پیش‌رو، هوایی پاییزی و نسبتاً خنک در خراسان رضوی حاکم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی اظهار کرد: کماکان تا اواسط هفته آینده، افزایش سرعت وزش باد پدیده غالب جوی در سطح استان خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در نواحی شرقی و جنوبی و همچنین مناطق بادخیز خراسان رضوی، وزش باد گاهی به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند با خیزش گردوخاک و کاهش موقت کیفیت هوا همراه باشد.

وی ادامه داد: روند کاهش دما تا اوایل هفته آینده در بیشتر نقاط استان ادامه خواهد داشت و طی هفته پیش‌رو، هوایی پاییزی و نسبتاً خنک در خراسان رضوی حاکم می‌شود.

حکمی همچنین از افزایش احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در نواحی شمالی استان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه خبر داد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی درباره دمای مشهد نیز گفت: دمای هوای مشهد امروز به حدود ۳۳ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و در خنک‌ترین ساعات شب دما حدود ۱۶ درجه خواهد بود. دمای روزانه مشهد در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز حدود ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با دمای ۱۰ درجه خنک‌ترین و مه‌ولات با دمای ۳۹ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

کد مطلب 6957582

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