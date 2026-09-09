پیش بینی رگبار و رعد و برق در خراسان رضوی؛کیفیت هوای مشهد کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضاییپور اظهار کرد: طبق تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی؛ تا اوایل هفته آینده، همچنان گاهی افزایش شدت وزش باد، در برخی نقاط (بهویژه در نقاط بادخیز نیمه جنوبی و شرقی) وزش باد شدید موقتی همراه با گردوخاک و با احتمال بروز خسارت پیشبینی میگردد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: ضمن اینکه در ساعاتی انتقال ذرات گردوغبار به مناطق مرکزی از جمله مشهد مقدس دور از انتظار نیست. این امر در این نواحی سبب کاهش دید، کاهش کیفیت هوا میگردد.
وی ادامه داد: طی این مدت بهویژه در پنجشنبه در شمال غرب استان و دامنهها و ارتفاعات هزارمسجد، بینالود و ارتفاعات مرکزی استان گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی با احتمال آبگرفتگی و ایجاد رواناب پیش بینی میشود که در این خصوص هشدار سطح زردمورخ ۱۵ شهریور ماه صادر شده است.
رضاییپور بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته نوسانات دمایی مشهد بین ۱۸ و ۳۳ درجه بوده که امروز در گرمترین ساعات به ۳ و در خنکترین ساعات به ۱۷ درجه خواهد رسید، طی این مدت فریمان با دمای ۱۳ و مهولات با دمای ۳۸ درجه به ترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان بودهاند.
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