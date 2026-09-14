پیش بینی دمای هوای ۱۶ درجه و بارش پراکنده باران در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشرینسببا اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، از افزایش سرعت وزش باد، احتمال وقوع گردوخاک و رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق خبر داد و اظهار کرد: از بعدازظهر امروز و طی فردا، در نواحی مستعد استان احتمال ایجاد روانآب و سیلابی شدن مسیرها وجود دارد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از امروز افزایش سرعت وزش باد در مناطق مستعد استان پیشبینی میشود که میتواند با خیزش گردوخاک همراه باشد. همچنین افزایش ابرناکی در برخی مناطق رخ خواهد داد و در نواحی مستعد، احتمال وقوع رعدوبرق و بارشهای رگباری وجود دارد.
وی درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: تا پایان هفته تغییرات دمایی محسوسی در استان پیشبینی نمیشود.
مبشرینسب ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته، نیشابور با دمای ۱۰ درجه خنکترین و سبزوار با ۳۵ درجه گرمترین نقطه استان بوده است. بیشترین سرعت وزش باد نیز در سبزوار با ۵۵ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی درباره وضعیت جوی مشهد نیز گفت: دمای هوای مشهد امروز به حدود ۳۲ درجه میرسد و دمای شبانه نیز حدود ۱۶ تا ۱۷ درجه خواهد بود.
وی افزود: امشب افزایش ابرناکی در مشهد پیشبینی میشود و احتمال بارش پراکنده، بهویژه در ساعات نیمهشب، وجود دارد. در مجموع، تغییرات دمایی محسوسی تا پایان هفته برای مشهد انتظار نمیرود.
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