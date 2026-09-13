به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا پس از دیدار ایران و ژاپن در فینال قهرمانی مردان آسیا، با اشاره به عملکرد شاگردانش در این دیدار اظهار داشت: به نظر من مهم‌ترین چیز این است که هرگز بازی را رها نکردیم. از ابتدا در بازی بودیم و اگرچه نتیجه ست اول را به دلیل اشتباهات خودمان واگذار کردیم، اما این اتفاق به خاطر عملکرد شگفت‌انگیز ژاپن نبود. هم در ست اول نقش مهمی داشتیم و بخشی از نتیجه را خودمان رقم زدیم.

وی ادامه داد: مهم نیست چه کسی اشتباه کرد. نمی‌خواهم کسی را سرزنش کنم، چون به عنوان یک تیم بازی می‌کنیم. در نهایت هم توانستیم تا پایان بجنگیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره روند ست‌های دوم و سوم اظهار داشت: در ست دوم عقب بودیم و در ست سوم هم با نتیجه ۶ بر ۲ عقب افتادیم، اما یک بار دیگر در لحظه حساس، زمانی که نیاز داری یک توپ خاص را پیدا کنی، ژاپن آن توپ را پیدا کرد و ما نتوانستیم.

وی تاکید کرد: برای من این نتیجه‌گیری مهم است. در ست دوم، زمانی که یوکی ایشیکاوا در منطقه سرویس بود، یک توپ خاص را پیدا کرد. اما سؤال اصلی این است که آیا فقط یوکی ایشیکاوا خاص بود یا اینکه ما می‌توانستیم بهتر عمل کنیم. در ست سوم هم برخی اشتباهات داشتیم که قابل قبول نبود.



به بازیکنانم افتخار می‌کنم

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به عملکرد تیمش در طول مسابقات قهرمانی آسیا گفت: به بچه‌هایم افتخار می‌کنم، واقعاً به همه آنها افتخار می‌کنم. سه بازی را در ابتدا انجام دادیم و بعد چین مقابل ایران یکی از بهترین بازی‌های خودش، شاید بهترین بازی تاریخش، را انجام داد. به همین دلیل روز بعد مقابل کره شکست خورد. آنها فکر کردند چون توانسته‌اند مقابل ایران این‌طور بازی کنند، می‌توانند کره را هم شکست دهند، اما والیبال این‌طور نیست.

وی تأکید کرد: در والیبال باید هر روز و روی هر توپ شایستگی خودت را نشان بدهی. به همین دلیل من به بازیکنانم خیلی افتخار می‌کنم.

سرمربی ایران با اشاره به دیدار برابر چین‌تایپه و استرالیا گفت: یک فرصت را از دست دادیم که مقابل چین‌تایپه سه بر صفر پیروز شویم، اما توانستیم ست چهارم را به راحتی جبران کنیم. مقابل استرالیا هم یک بار دیگر این تیم بازی شگفت‌انگیزی انجام داد و امروز هم دیدیم که آنها توانستند بازی را دو بر یک به سود خودشان پیش ببرند، اما در نهایت مقابل کره شکست خوردند و شانس حضور در مسابقات جهانی بعدی که در لهستان برگزار می‌شود را از دست دادند.



با ثبات‌تر و به هدف خیلی نزدیک شدیم

پیاتزا درباره درس این مسابقات برای تیم ایران، گفت: این بخشی از شرایط خاص والیبال است و چیزی است که باید یاد بگیریم. قبل از هر چیز باید روی خودمان تمرکز کنیم، نه روی حریف. اما در مجموع با ثبات‌تر شدیم و حس من این است که بچه‌ها شروع به درک این کرده‌اند که چه کاری باید انجام دهند، هرچند همیشه نمی‌توانند آن را اجرا کنند. اما اولین قدم این است که دقیقاً بدانی چه کاری باید انجام دهی. دیر یا زود به هدف خواهی رسید و ما خیلی نزدیک شدیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره فاصله ایران و ژاپن و تأثیر مربیان خارجی در والیبال ژاپن اظهار داشت: در ژاپن مربیان خارجی زیادی حضور دارند و آنها از فرهنگ‌های مختلف یاد می‌گیرند. هر مربی کاملاً درگیر کار باشگاهی است و در عین حال به مربیگری تیم ملی نیز کمک می‌کند.

سرمربی ایران با اشاره به حضور مربیانی مانند فیلیپ بلین و لوران تیلی در ژاپن گفت: وقتی فیلیپ بلین شروع به مربیگری کرد، پیش از آن دستیار بود و سرمربی نبود. بعد لوران تیلی به ژاپن آمد که مربی یک باشگاه مهم بود و پس از آن مربیان خارجی دیگری هم حضور پیدا کردند.

وی تصریح کرد: این به این معنی نیست که مربیان ایرانی به اندازه کافی خوب نیستند. نه، اما باید از تجربه‌های دیگر هم استفاده کنیم. اگر کشورهای دیگر را بررسی کنید، مربیان خارجی زیادی در آنها حضور دارند، حتی در ایران. این موضوع در باشگاه‌ها و موقعیت‌های دیگر هم وجود دارد. فکر می‌کنم این می‌تواند یکی از رازهای پیشرفت باشد.



هواداران رنج زیادی کشیدند ولی در کنار تیم بودند

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره پیامش به مردم و هواداران والیبال ایران، گفت: من به همه آنها خیلی افتخار می‌کنم. می‌دانم که آنها خیلی رنج کشیده‌اند، نه فقط حالا، بلکه از پایان دسامبر تا امروز. آنها همیشه نزدیک تیم بوده‌اند و همیشه از ما حمایت کرده‌اند. باید از آنها تشکر کنم، چون احساس می‌کنم از تیم ایران حمایت می‌کنند و امیدوار بودند که بتوانیم کار خاصی انجام دهیم.

وی در پایان گفت: من خیلی ناامید هستم، چون نتوانستیم شانس بازی در لس‌آنجلس را به دست بیاوریم، اما از حمایت مردم ایران ممنونم.