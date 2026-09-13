به گزارش خبرنگار مهر، عباس رسولی عصر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس آموزش و پرورش شهرستان دنا، آموزش و پرورش را مهمترین زیرساخت تربیت نیروی انسانی دانست و اظهار کرد: اگر پروژههای عمرانی و اقتصادی میسازیم، در آموزش و پرورش زیرساختی مهمتر یعنی نیروی انسانی را میسازیم.
وی افزود: آموزش و پرورش و دانشگاهها آینده هر جامعهای را میسازند، اما نخستین جایی که فونداسیون نیروی انسانی در آن شکل میگیرد، آموزش و پرورش است.
معلم آگاه، جامعه آگاه میسازد
فرماندار دنا با تأکید بر نقش معلم در تربیت نسل آینده گفت: رشد هر کشوری در گرو رشد آموزش و پرورش است و اگر معلم، دبیر و مدیر آگاه داشته باشیم، دانشآموز آگاه تربیت میکنیم و در نهایت جامعه آگاه خواهیم داشت.
وی ادامه داد: معلم برای آگاه بودن باید همواره در حال مطالعه و بهروز شدن باشد و از نگاههای متفرقه، حاشیهای و سیاستزده پرهیز کند.
ربیعی با تأکید بر ضرورت کار تیمی در حوزه تعلیم و تربیت بیان کرد: آموزش و پرورش به تنهایی نمیتواند اثرگذاری لازم را داشته باشد و خانواده نخستین حلقه تربیتی دانشآموز است.
جبران عقبماندگی آموزشی دنا در دستور کار
فرماندار دنا ارتقای کیفیت آموزشی و کاهش آسیبهای اجتماعی را از اولویتهای آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: تأمین زیرساختها و تجهیزات بر عهده مجموعه مدیریتی است و کیفیت و محتوای آموزشی بر عهده معلمان قرار دارد.
وی با اشاره به تعطیلی مدارس و توسعه آموزش مجازی در سال گذشته افزود: در یک سال گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم و مدارس به دلیل ناآرامیها و جنگ، تعطیلیهای زیادی داشتند که این مسئله بر تعلیم و تربیت اثر منفی گذاشت.
رسولی تصریح کرد: میانگین نمرات و شرایط آموزشی فعلی زیبنده شهرستان دنا نیست و باید امسال عقبماندگیهای ایجادشده جبران شود.
خلاقیت و مهارتپروری؛ نیاز دانشآموز امروز
وی توسعه خلاقیت و مهارتپروری را دومین اولویت آموزش و پرورش دانست و گفت: در کنار آموزش، باید دانشآموزانی خلاق و مهارتمحور تربیت کنیم تا بتوانند در آینده موفقیت بیشتری کسب کنند.
فرماندار دنا افزود: اگر معلم آگاه باشد، از آگاهی خود در خانواده نیز استفاده میکند و در نتیجه خانواده، آموزش و پرورش و آیندهسازان جامعه توانمندتر خواهند شد.
صدای معلمان و دانشآموزان در شورای آموزش و پرورش شنیده شود
وی با اشاره به عملکرد شورای آموزش و پرورش شهرستان گفت: در دو سال گذشته جلسات شورا به صورت منظم برگزار شده و تلاش کردیم در جلسات، علاوه بر مدیران، از معلمان و دانشآموزان نیز دعوت شود تا دیدگاههای آنان شنیده شود.
رسولی بیان کرد: تصمیمگیری برای آموزش و پرورش بدون شنیدن صحبت مدیر، معلم و دانشآموز کامل نیست و به همین دلیل این رویکرد در جلسات اخیر شورا دنبال شده است.
وی از معلمان علاقهمند خواست برای حضور در جلسات شورا، موضوع را از طریق مدیر آموزش و پرورش شهرستان پیگیری کنند.
۱۴ مدرسه نوساز سهم دنا از نهضت توسعه عدالت آموزشی
فرماندار دنا با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی گفت: در دو سال گذشته ساخت ۱۴ مدرسه نوساز در شهرستان دنا آغاز شده است.
وی افزود: این مدارس در مناطقی از جمله دارشاهی، کرهکک، پاتاوه، توتنده، دهشیخ، دوراه، دزک و بنزرد در حال اجرا هستند و مدرسه ۱۲ کلاسه پاتاوه نیز در مهرماه به بهرهبرداری میرسد.
رسولی ادامه داد: چند مدرسه دیگر نیز در حال ساخت است و چهار مدرسه در چناربرم، کریک و بنزرد نیازمند توجه و انرژی بیشتری برای تکمیل هستند.
وی تأکید کرد: اگر مدیر و معلم در فضای مناسب آموزشی قرار بگیرند، این مسئله تأثیر مستقیمی بر کیفیت آموزش خواهد داشت؛ بنابراین تأمین زیرساختها بر عهده مسئولان و ارائه محتوای آموزشی مطلوب بر عهده معلمان است.
آموزش و پرورش نباید گرفتار سیاستزدگی شود
فرماندار دنا پرهیز از سیاستزدگی را یکی از الزامات مدیریت آموزش و پرورش دانست و گفت: سیاستزدگی آفتی است که هر حوزه تخصصی را تهدید میکند و آموزش و پرورش باید از نگاههای سیاسی و سیاستزده دور بماند.
وی افزود: در دو سال گذشته اولویت ما شایستهسالاری بوده و در انتخاب مدیران هیچ نگاه قومیتی نداشتهایم.
رسولی تصریح کرد: برای ما مهم نیست فرد از کجا باشد، بلکه توانمندی و شایستگی افراد اهمیت دارد و برخی حاشیهسازیها در فضای مجازی نباید فضای تخصصی آموزش و پرورش را تحت تأثیر قرار دهد.
جابهجایی مدیران امری طبیعی است
فرماندار دنا با اشاره به تغییر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گفت: جابهجایی مدیران در علم مدیریت موضوعی طبیعی است و برای ارتقای فرهنگ سازمانی، افزایش انگیزه و بهرهوری بهتر انجام میشود.
وی کرد: یک مدیر ممکن است به دلیل ناتوانی جابهجا شود، فردی عزل یا بازنشسته شود و مدیری دیگر ارتقا یابد؛ بنابراین جابهجایی مدیران به هر دلیل، امری طبیعی در سازمانهاست.
تقدیر از مدیر پیشین آموزش و پرورش دنا
رسولی همچنین از تلاشهای رامشگر، مدیر پیشین آموزش و پرورش دنا، تقدیر کرد و گفت: وی ۳۵ سال در آموزش و پرورش خدمت کرد و فعالیت خود را از معلمی در روستاها آغاز و سپس مدیریت در دو شهرستان را تجربه کرد و امروز بازنشسته میشود.
وی افزود: رامشگر مدیری پای کار، دغدغهمند و پرتلاش بود و برای ساخت مدارس جدید و ارتقای کیفیت آموزشی تلاش زیادی انجام داد.
فرماندار دنا ادامه داد: البته شرایط دو سال گذشته محدودیتهایی ایجاد کرد، اما شورای آموزش و پرورش شهرستان دنا در استان رتبه نخست را کسب کرد.
مدیران دستگاهها برای بازگشایی مدارس پای کار باشند
وی در پایان بر همکاری همه دستگاهها برای بازگشایی مدارس تأکید کرد و گفت: همه مدیران دستگاههای اجرایی موظف هستند در ایام بازگشایی مدارس، تمام وقت در اختیار شورای آموزش و پرورش و مدارس باشند و نهایت همکاری را با دباغ، رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان، داشته باشند.
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