به گزارش خبرنگار مهر، عباس رسولی عصر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس آموزش و پرورش شهرستان دنا، آموزش و پرورش را مهم‌ترین زیرساخت تربیت نیروی انسانی دانست و اظهار کرد: اگر پروژه‌های عمرانی و اقتصادی می‌سازیم، در آموزش و پرورش زیرساختی مهم‌تر یعنی نیروی انسانی را می‌سازیم.

وی افزود: آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها آینده هر جامعه‌ای را می‌سازند، اما نخستین جایی که فونداسیون نیروی انسانی در آن شکل می‌گیرد، آموزش و پرورش است.

معلم آگاه، جامعه آگاه می‌سازد

فرماندار دنا با تأکید بر نقش معلم در تربیت نسل آینده گفت: رشد هر کشوری در گرو رشد آموزش و پرورش است و اگر معلم، دبیر و مدیر آگاه داشته باشیم، دانش‌آموز آگاه تربیت می‌کنیم و در نهایت جامعه آگاه خواهیم داشت.

وی ادامه داد: معلم برای آگاه بودن باید همواره در حال مطالعه و به‌روز شدن باشد و از نگاه‌های متفرقه، حاشیه‌ای و سیاست‌زده پرهیز کند.

ربیعی با تأکید بر ضرورت کار تیمی در حوزه تعلیم و تربیت بیان کرد: آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد و خانواده نخستین حلقه تربیتی دانش‌آموز است.

جبران عقب‌ماندگی آموزشی دنا در دستور کار

فرماندار دنا ارتقای کیفیت آموزشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی را از اولویت‌های آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات بر عهده مجموعه مدیریتی است و کیفیت و محتوای آموزشی بر عهده معلمان قرار دارد.

وی با اشاره به تعطیلی مدارس و توسعه آموزش مجازی در سال گذشته افزود: در یک سال گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم و مدارس به دلیل ناآرامی‌ها و جنگ، تعطیلی‌های زیادی داشتند که این مسئله بر تعلیم و تربیت اثر منفی گذاشت.

رسولی تصریح کرد: میانگین نمرات و شرایط آموزشی فعلی زیبنده شهرستان دنا نیست و باید امسال عقب‌ماندگی‌های ایجادشده جبران شود.

خلاقیت و مهارت‌پروری؛ نیاز دانش‌آموز امروز

وی توسعه خلاقیت و مهارت‌پروری را دومین اولویت آموزش و پرورش دانست و گفت: در کنار آموزش، باید دانش‌آموزانی خلاق و مهارت‌محور تربیت کنیم تا بتوانند در آینده موفقیت بیشتری کسب کنند.

فرماندار دنا افزود: اگر معلم آگاه باشد، از آگاهی خود در خانواده نیز استفاده می‌کند و در نتیجه خانواده، آموزش و پرورش و آینده‌سازان جامعه توانمندتر خواهند شد.

صدای معلمان و دانش‌آموزان در شورای آموزش و پرورش شنیده شود

وی با اشاره به عملکرد شورای آموزش و پرورش شهرستان گفت: در دو سال گذشته جلسات شورا به صورت منظم برگزار شده و تلاش کردیم در جلسات، علاوه بر مدیران، از معلمان و دانش‌آموزان نیز دعوت شود تا دیدگاه‌های آنان شنیده شود.

رسولی بیان کرد: تصمیم‌گیری برای آموزش و پرورش بدون شنیدن صحبت مدیر، معلم و دانش‌آموز کامل نیست و به همین دلیل این رویکرد در جلسات اخیر شورا دنبال شده است.

وی از معلمان علاقه‌مند خواست برای حضور در جلسات شورا، موضوع را از طریق مدیر آموزش و پرورش شهرستان پیگیری کنند.

۱۴ مدرسه نوساز سهم دنا از نهضت توسعه عدالت آموزشی

فرماندار دنا با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی گفت: در دو سال گذشته ساخت ۱۴ مدرسه نوساز در شهرستان دنا آغاز شده است.

وی افزود: این مدارس در مناطقی از جمله دارشاهی، کره‌کک، پاتاوه، توت‌نده، ده‌شیخ، دوراه، دزک و بن‌زرد در حال اجرا هستند و مدرسه ۱۲ کلاسه پاتاوه نیز در مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد.

رسولی ادامه داد: چند مدرسه دیگر نیز در حال ساخت است و چهار مدرسه در چناربرم، کریک و بن‌زرد نیازمند توجه و انرژی بیشتری برای تکمیل هستند.

وی تأکید کرد: اگر مدیر و معلم در فضای مناسب آموزشی قرار بگیرند، این مسئله تأثیر مستقیمی بر کیفیت آموزش خواهد داشت؛ بنابراین تأمین زیرساخت‌ها بر عهده مسئولان و ارائه محتوای آموزشی مطلوب بر عهده معلمان است.

آموزش و پرورش نباید گرفتار سیاست‌زدگی شود

فرماندار دنا پرهیز از سیاست‌زدگی را یکی از الزامات مدیریت آموزش و پرورش دانست و گفت: سیاست‌زدگی آفتی است که هر حوزه تخصصی را تهدید می‌کند و آموزش و پرورش باید از نگاه‌های سیاسی و سیاست‌زده دور بماند.

وی افزود: در دو سال گذشته اولویت ما شایسته‌سالاری بوده و در انتخاب مدیران هیچ نگاه قومیتی نداشته‌ایم.

رسولی تصریح کرد: برای ما مهم نیست فرد از کجا باشد، بلکه توانمندی و شایستگی افراد اهمیت دارد و برخی حاشیه‌سازی‌ها در فضای مجازی نباید فضای تخصصی آموزش و پرورش را تحت تأثیر قرار دهد.

جابه‌جایی مدیران امری طبیعی است

فرماندار دنا با اشاره به تغییر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گفت: جابه‌جایی مدیران در علم مدیریت موضوعی طبیعی است و برای ارتقای فرهنگ سازمانی، افزایش انگیزه و بهره‌وری بهتر انجام می‌شود.

وی کرد: یک مدیر ممکن است به دلیل ناتوانی جابه‌جا شود، فردی عزل یا بازنشسته شود و مدیری دیگر ارتقا یابد؛ بنابراین جابه‌جایی مدیران به هر دلیل، امری طبیعی در سازمان‌هاست.

تقدیر از مدیر پیشین آموزش و پرورش دنا

رسولی همچنین از تلاش‌های رامشگر، مدیر پیشین آموزش و پرورش دنا، تقدیر کرد و گفت: وی ۳۵ سال در آموزش و پرورش خدمت کرد و فعالیت خود را از معلمی در روستاها آغاز و سپس مدیریت در دو شهرستان را تجربه کرد و امروز بازنشسته می‌شود.

وی افزود: رامشگر مدیری پای کار، دغدغه‌مند و پرتلاش بود و برای ساخت مدارس جدید و ارتقای کیفیت آموزشی تلاش زیادی انجام داد.

فرماندار دنا ادامه داد: البته شرایط دو سال گذشته محدودیت‌هایی ایجاد کرد، اما شورای آموزش و پرورش شهرستان دنا در استان رتبه نخست را کسب کرد.

مدیران دستگاه‌ها برای بازگشایی مدارس پای کار باشند

وی در پایان بر همکاری همه دستگاه‌ها برای بازگشایی مدارس تأکید کرد و گفت: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در ایام بازگشایی مدارس، تمام وقت در اختیار شورای آموزش و پرورش و مدارس باشند و نهایت همکاری را با دباغ، رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان، داشته باشند.