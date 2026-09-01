به گزارش خبرنگار مهر، عباس رسولی صبح سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی، اظهار کرد: جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی سال گذشته که به دلیل تعطیلی مدارس ناشی از بارندگی‌ها و شرایط جنگی ایجاد شد، باید به صورت جدی در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی هدف از برگزاری شورای آموزش و پرورش را ایجاد بستر گفت‌وگو، همفکری و دستیابی به راهکارهای عملی برای رفع مشکلات آموزشی و تربیتی دانست و افزود: اگر قرار باشد همه امور صرفاً بر اساس دستورالعمل‌های از پیش تعیین‌شده پیش برود، نیازی به تشکیل شورا و همفکری نخواهد بود.

فرماندار دنا تصریح کرد: نشست‌های شورایی باید فرصتی برای شنیدن نظرات مدیران مدارس، معلمان، اولیا و حتی دانش‌آموزان باشد تا با ارائه پیشنهادهای سازنده، تصمیم‌های جمعی و عملی برای ارتقای کیفیت آموزش اتخاذ شود.

رسولی از مدیران و معلمان خواست در جلسات شورا علاوه بر بیان مشکلات، راهکارهای عملیاتی نیز ارائه کنند و گفت: بسیاری از مسائل نباید تا برگزاری جلسات ماهانه شورا به تأخیر بیفتد، بلکه موضوعات تخصصی باید در جلسات کارشناسی بررسی و نتایج آن برای تصمیم‌گیری به شورای اصلی ارائه شود.

کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره طرح نماد (نظام ملی مراقبت از دانش‌آموزان)، از کاهش قابل توجه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و بیان کرد: در شش ماهه نخست امسال دو مورد آسیب اجتماعی دانش‌آموزی گزارش شده، در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۲۰ مورد بوده است.

فرماندار دنا با تأکید بر اینکه حتی یک مورد آسیب اجتماعی نیز زنگ خطر محسوب می‌شود، ادامه داد: رصد مستمر، غربالگری هدفمند و همکاری دستگاه‌هایی از جمله بهداشت، بهزیستی، کمیته امداد و ورزش و جوانان برای پیشگیری و کنترل این آسیب‌ها ضروری است.

مشکلات مدارس باید موردی و میدانی بررسی شود

رسولی بر ضرورت بررسی موردی مشکلات مدارس تأکید کرد و گفت: مدیران باید به جای بیان کلی مشکلات، مسائل هر مدرسه را به صورت مشخص احصا و برای رفع آنها راهکار ارائه کنند.

وی افزود: تأمین آب، برق، گاز، ساماندهی محوطه مدارس، زمین چمن و مصالح مورد نیاز از جمله سیمان و ماسه باید به صورت مشخص بررسی و برای رفع آنها تصمیم عملی اتخاذ شود.

فرماندار دنا همچنین خواستار بازدیدهای میدانی از مدارس در روزهای باقی‌مانده تا آغاز سال تحصیلی شد و تأکید کرد: سیستم‌های گرمایشی مدارس نیز با توجه به آغاز زودهنگام فصل سرما باید به موقع تست و آماده‌سازی شوند.

تعطیلی مدارس و ضرورت جبران عقب‌ماندگی آموزشی

رسولی با اشاره به تعطیلی‌های گسترده مدارس در سال گذشته به دلیل بارندگی‌ها و شرایط جنگی، اظهار کرد: استمرار این وضعیت می‌تواند موجب افت تحصیلی، عقب‌ماندگی آموزشی و افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان شود.

وی افزود: دانش‌آموزی که ساعت‌های طولانی در فضای مجازی حضور داشته و از تعاملات اجتماعی، بازی و تحرک بدنی محروم شده است، ممکن است با آسیب‌های روانی و رفتاری مواجه شود؛ بنابراین برنامه‌ریزی سال تحصیلی جدید باید به گونه‌ای باشد که ضمن جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی، از شکل‌گیری آسیب‌های جدید نیز جلوگیری شود.

فرماندار دنا کیفیت آموزشی را یکی از اولویت‌های اصلی سال تحصیلی جدید دانست و گفت: اگرچه اقدامات خوبی برای توسعه فضاهای آموزشی انجام شده است، اما باید به بخش نرم‌افزاری، کیفیت تدریس و ارتقای فرآیند آموزشی نیز توجه ویژه شود.

وی از برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای آموزش و پرورش در هفته آینده خبر داد و افزود: این جلسه به بررسی دقیق و موردی مشکلات مدارس اختصاص خواهد داشت.

دریافت کمک اجباری از والدین ممنوع است

رسولی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رعایت حقوق خانواده‌ها، تصریح کرد: دریافت شهریه و هرگونه کمک اجباری از والدین در مدارس دولتی ممنوع است.

وی بیان کرد: کمک‌های اولیا تنها در صورتی قابل دریافت است که کاملاً داوطلبانه باشد و نباید به شکلی مطرح شود که برای خانواده‌ها تلقی اجبار ایجاد کند یا موجب سرخوردگی و تبعیض میان دانش‌آموزان شود.

تأکید بر نقش الگویی معلمان

فرماندار دنا همچنین با اشاره به نقش تربیتی معلمان و مدیران مدارس گفت: میزان تأثیرپذیری دانش‌آموز از معلم می‌تواند بسیار زیاد باشد و فرهنگیان باید در مسائل اخلاقی، رفتاری، پوشش و کردار، الگوی مناسبی برای دانش‌آموزان باشند.

رسولی تأکید کرد: هدف، اعمال محدودیت‌های سختگیرانه نیست، اما رعایت عرف و شئونات اجتماعی در محیط مدرسه ضروری است.

وی در پایان از همکاری شهرداران سی‌سخت و پاتاوه، نیروی انتظامی و همه دست‌اندرکاران برگزاری امتحانات نهایی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، سال تحصیلی پیش‌رو با کمترین چالش و بیشترین بهره‌وری آغاز شود.

فرماندار دنا همچنین از برگزاری جلسه ویژه بازگشایی مدارس و پروژه مهر در هفته آینده با حضور مدیران مدارس خبر داد و از مدیران خواست پیش از این نشست، مشکلات مدارس را به صورت دقیق احصا و مستند کنند تا تصمیم‌گیری‌ها هدفمند، دقیق و اثربخش باشد.