ظرفیت نسل Z برای مشارکت در مسائل کشور باید به میدان عمل بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، علامه عزیزی شامگاه یکشنبه در نشست نمایندگان نسل Z مازندران با مسئولان دولتی با اشاره به پیشنهاد سپردن امور به نسل Z اظهار کرد: این روند در واقع از هم‌اکنون در حال شکل‌گیری است و میزان گسترش این مشارکت تا حد زیادی به فعالیت و تحرک خود این مجموعه‌ها و همچنین نحوه شکل‌دهی سازوکارهای مشارکت در استان‌ها بستگی دارد.

عزیزی با اشاره به محتوای مطالب مطرح‌شده از سوی نمایندگان دانش‌آموزی افزود: طرح دقیق مسائل قانونی از سوی این نمایندگان نشان می‌دهد نسل جدید ظرفیت بالایی برای مطالعه، تحلیل و مشارکت در مسائل کشور دارد و باید از این ظرفیت به شکل مناسب استفاده کرد.

وی همچنین به موضوع تحول در نظام آموزشی اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور با این نگاه که دانش‌آموز صرفاً در مدرسه حضور داشته باشد و شنونده باشد، موافق نیست و نهضت عدالت آموزشی نیز در همین مسیر حرکت می‌کند که مدرسه به محیطی جذاب و پویا برای دانش‌آموزان تبدیل شود.

مدیرکل حوزه ریاست شورای اطلاع‌رسانی دولت خاطرنشان کرد: برای تحقق این تغییرات از ظرفیت کارشناسان و استادان دانشگاه استفاده خواهد شد تا موضوعات مطرح‌شده با پشتوانه کارشناسی بیشتری دنبال شود.

عزیزی با اشاره به محورهای مطرح‌شده در نشست نمایندگان نسل Z مازندران گفت: پیشنهادها و طرح‌های ارائه‌شده در حوزه‌هایی همچون مهارت، اشتغال، حکمرانی فرهنگی، هویت نسلی، کنکور و مسائل منطقه‌ای، قابل بررسی و پیگیری است.

وی با قدردانی از نمایندگان نسل Z استان مازندران اظهار کرد: اینکه مسائل به صورت منظم، هدفمند و دسته‌بندی‌شده مطرح شد، قابل توجه است و نشان می‌دهد نسل جدید برای بیان مطالبات خود از ظرفیت مناسبی برخوردار است.

عزیزی تأکید کرد: استمرار این جلسات و تبدیل پیشنهادهای مطرح‌شده به برنامه‌های اجرایی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت نسل جدید را برای حل مسائل کشور فراهم کند.