جلب مشارکت اولیا تنها از جنس مالی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده شامگاه چهارشنبه در همایش انجمن اولیا و مربیان در مدرسه آموزگار اردبیل اظهار کرد: کشتار بی‌رحمانه کودکان، زنان و بیماران آن هم در بیمارستان غزه نشان از خوی وحشیگری رژیم صهیونیستی است که کودک‌کشی آن شهره عام و خاص است.

وی با اعلام انزجار از این کشتار بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی تصریح کرد: خداوند به برکت خون این شهدا رژیم منحوس صهیونیستی را به سزای اعمالش خواهد رساند.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان گفت: در مسیر رشد و تعالی دانش‌آموزان اعم از کودکان و نوجوانان آموزش و پرورش با تنوع خاص برنامه‌های تربیتی و آموزشی را هدف‌گذاری کرده تا بتواند نسلی شایسته و در تراز انقلاب اسلامی تربیت کند.

محمودزاده افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مدرسه به عنوان خانه دوم دانش‌آموزان مورد تاکید قرار گرفته و در همسویی مدرسه با خانه در قوام‌بخشی به موضوع تربیت ضروری است تا اولیای دانش‌آموزان، مربیان و معلمان نشست‌های ماهانه گره‌گشایی را انجام دهند تا موانع و مشکلات رفع شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز در یک راهبرد شایسته باید مدرسه و خانه را به عنوان کانون اصلی تربیت و تعالی نسل‌های بعدی مورد توجه و تمرکز قرار دهیم و قطعاً در این زمینه می‌توان از ظرفیت خوب والدین دانش‌آموزان در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مشارکتی استفاده کرد.

محمودزاده اضافه کرد: متأسفانه ذهنیت غلط در جلب مشارکت اولیا با نگاه غالب جنبه مالی مورد توجه قرار گرفته در حالی که بیشترین هدف‌گذاری در جلب مشارکت‌های والدین بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی و توانمندی آنها است تا نارسایی‌ها در فرآیند آموزشی و تربیتی رفع شود.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش به تنهایی قادر نیست تربیت ۱۷ میلیون نوجوان و کودک را بر عهده بگیرد بلکه در این مسیر همراهی خانواده‌ها و والدین دانش‌آموزان بسیار مهم است و باید از ظرفیت و توانمندی در حوزه ارتقای تعلیم و تربیت شایسته بهره بگیریم.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه سخنان خود یادآور شد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ۶ ساحت اعم از علمی، آموزشی، اخلاقی، اعتقادی، زیست فناورانه و تربیت بدنی آموزش و تربیت نسل آینده هدف‌گذاری شده و قطعاً همراهی اولیای دانش‌آموزان می‌تواند زمینه‌ساز یک حرکت تحول‌آفرین باشد.

محمودزاده تصریح کرد: نباید به انتخابات انجمن اولیا و مربیان نگاه نمایشی داشته باشیم بلکه بهتر است با همراهی اولیای دانش‌آموزان و توانمندی آنها نه تنها در رفع کاستی‌های مدارس بلکه در مسیر تربیت نسل آینده گام‌های مؤثر و مفیدی را برداشت.

وی گفت: در بسیاری از کشورها تعامل سازنده مدرسه و خانواده را به عنوان شرکای تربیتی نسل آینده شاهد هستیم که قطعاً در این زمینه ایده‌های مختلف و نگرش‌های متفاوت مطرح است که اولین ایده تفویض اختیار به مدارس است که تمام امور در برخی کشورها به مدرسه سپرده شده است.

محمودزاده افزود: ایده بعدی ارتباط یک‌طرفه مدرسه است اما آنچه که به عنوان ایده برتر از آن یاد می‌شود، ایده حمایتی است که در آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران نیز همین مؤلفه مورد توجه قرار گرفته تا همراهی و همسویی خانه و مدرسه را شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در برخی از استان‌ها ظرفیت خوبی در قالب انجمن اولیا و مربیان شکل گرفته و تنها جلب مشارکت از جنس مالی نبوده بلکه خود اولیا و دانش‌آموزان در حوزه‌های مختلف از ترمیم در و پنجره تا میز و صندلی گرفته و سایر بخش‌ها، توانمندی‌های خود را در اختیار آموزش و پرورش و بهبود فضای آموزشی فرزندان خود گذاشتند.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی اضافه کرد: تمام تلاش ما بر این است تا تربیت نسل آینده در تراز انقلاب اسلامی و بر محور برجستگی‌های علمی، اعتقادی، اخلاقی، رفتاری و هویت ملی شکل بگیرد تا ما بتوانیم اهداف مورد نظر را تحقق ببخشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که در مدرسه آموزگار اردبیل برگزار شد، اولیای دانش‌آموزان در انتخابات انجمن اولیا و مربیان شرکت کرده و به صورت نمادین همراهی و همبستگی خود را در قالب پیوند مدرسه با خانه به نمایش گذاشتند.