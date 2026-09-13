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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱

۴.۸ تن برنج و خوراک دام فاقد مجوز در سنقروکلیایی کشف شد

۴.۸ تن برنج و خوراک دام فاقد مجوز در سنقروکلیایی کشف شد

کرمانشاه - مأموران انتظامی سنقروکلیایی در عملیات‌های جداگانه ۴ تن و ۸۰۰ کیلوگرم برنج و خوراک دام فاقد مجوز را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی سنقروکلیایی در جریان گشت‌زنی در سطح شهر به ۲ دستگاه خودروی حامل بار مشکوک شدند و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

در بازرسی از خودروهای توقیف‌شده، در مجموع ۴ تن و ۸۰۰ کیلوگرم محصولات فاقد مجوز کشف شد که شامل ۲ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم برنج و ۲ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم خوراک دام بود.

ارزش برنج‌های کشف‌شده توسط کارشناسان ۳ میلیارد ریال برآورد شده است که این محموله بدون مجوز قانونی حمل می‌شد.

همچنین مأموران انتظامی ۲ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم خوراک دام فاقد مجوز را نیز از خودروهای متوقف‌شده کشف کردند که ارزش آن یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام شده است.

بر اساس اعلام پلیس، مجموع ارزش اقلام کشف‌شده در این عملیات‌ها به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال می‌رسد.

در همین راستا برای موارد کشف‌شده پرونده‌هایی تشکیل شده و موضوع برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی بیشتر در دست بررسی قرار دارد.

کد مطلب 6946321

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