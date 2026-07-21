به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد در دو عملیات مستقل موفق به کشف محمولههای کالای فاقد مجوز شدند.
کشف ۵ تن برنج فاقد مجوز
بر اساس این گزارش، در نخستین عملیات، مأموران انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری در محور خرمآباد - دورود به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک شده و پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی، ۵ تن برنج فاقد مجوز را کشف کردند.
کارشناسان ارزش این محموله را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
توقیف محموله داروهای دامپزشکی قاچاق
در عملیات دیگری نیز مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد با توقیف یک دستگاه نیسان وانت، موفق به کشف ۲۸ قلم انواع داروهای دامپزشکی فاقد مجوز قانونی شدند.
برابر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله حدود پنج میلیارد ریال برآورد شده است.
در این پرونده نیز دو نفر دستگیر و همراه با پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.
تأکید پلیس بر تداوم برخورد با قاچاق کالا
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان با تأکید بر استمرار اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و برخورد قاطع با متخلفان، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قاچاق کالا، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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