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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

مظفری: ۱۹.۶ تن چوب جنگلی قاچاق در قروه کشف شد

مظفری: ۱۹.۶ تن چوب جنگلی قاچاق در قروه کشف شد

قروه- فرمانده انتظامی قروه از کشف ۱۹ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق به ارزش ۸۸۰ میلیون ریال در جریان کنترل خودروهای عبوری این شهرستان خبر داد.

سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف ۱۹ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق به ارزش ۸۸۰ میلیون ریال در جریان کنترل خودروهای عبوری این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرستان قروه در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه کامیون را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون، ۱۹ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی کشف شد که خودرو فاقد هرگونه مجوز قانونی برای حمل این محموله بود.

فرمانده انتظامی قروه با اشاره به برآورد ارزش ۸۸۰ میلیون ریالی محموله کشف‌شده توسط کارشناسان، بیان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل و تکمیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

مظفری تأکید کرد: پلیس با جدیت با قاچاق کالا و فرآورده‌های جنگلی برخورد کرده و از ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با این پدیده استفاده می‌کند.

کد مطلب 6943683

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