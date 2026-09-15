به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون دانشجویی استان آذربایجان شرقی عصر سه‌شنبه به ریاست مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد و آخرین وضعیت دانشگاه‌های استان برای آغاز سال تحصیلی جدید و مسائل حوزه دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت.

محمدزاده در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت نشاط اجتماعی و تحرک علمی در دانشگاه‌ها اظهار کرد: دانشگاه باید محیطی پویا، بانشاط و اثرگذار باشد و این رویکرد می‌تواند در تقویت امید، پویایی و سرمایه اجتماعی در سطح جامعه نیز مؤثر باشد.

وی افزود: لازم است پیوست اجتماعی و موضوع نشاط در همه برنامه‌ها و در تمامی سطوح مورد توجه قرار گیرد تا دانشگاه‌ها بتوانند نقش مؤثرتری در ارتقای پویایی اجتماعی ایفا کنند.

ضرورت گفت‌وگوی مستقیم با دانشجویان

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت برگزاری نشست‌های گفت‌وگومحور با دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی پس از آغاز سال تحصیلی تأکید کرد.

وی گفت: گفت‌وگوی مستقیم و مستمر با دانشجویان زمینه شناخت دقیق‌تر مسائل و دغدغه‌های آنان را فراهم می‌کند و می‌تواند به شکل‌گیری راهکارهای مؤثر متناسب با نیازها و مسائل دانشجویان منجر شود.

محمدزاده ادامه داد: تقویت این گفت‌وگوها می‌تواند در کاهش شکاف‌های ذهنی و ایجاد درک متقابل میان دانشجویان و مسئولان نیز مؤثر باشد.

ظرفیت گردشگری علمی استان فعال شود

وی با اشاره به ظرفیت گردشگری علمی در آذربایجان شرقی، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از این فرصت تأکید کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح، از ظرفیت گردشگری علمی برای تقویت جایگاه علمی استان و توسعه ارتباطات دانشگاهی استفاده کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی افزود: لازم است این ظرفیت به شکل صحیح مدیریت شود تا به جای ایجاد تهدید، به فرصتی برای توسعه علمی و دانشگاهی استان تبدیل شود.

محمدزاده همچنین بر ضرورت صیانت از اعتبار علمی دانشگاه‌های کشور تأکید کرد و گفت: جذب، پذیرش و حضور دانشجویان خارجی باید بر اساس ضوابط و معیارهای علمی و انضباطی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در این مسیر باید حفظ جایگاه و اعتبار علمی دانشگاه‌های کشور با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون دانشجویی استان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره ارتقای آمادگی دانشگاه‌ها برای آغاز سال تحصیلی و بهبود خدمات و شرایط دانشجویان ارائه کردند.

نمایندگان دانشگاه‌های استان نیز گزارشی از وضعیت و مسائل صنفی دانشجویان در حوزه‌های خوابگاه و تغذیه ارائه کردند و راهکارهای دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها برای رفع این مشکلات، به‌ویژه تأمین غذای باکیفیت و با قیمت مناسب، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.