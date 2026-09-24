به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر پنجشنبه در دیدار با داوود یایجی، سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در استان سیونیک ارمنستان، بر ضرورت تدوین سازوکاری مشخص و عملیاتی برای توسعه و تعمیق همکاری‌های ایران و ارمنستان با محوریت آذربایجان‌شرقی تأکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان سیونیک به‌عنوان جنوبی‌ترین استان ارمنستان و دروازه ورود ایران به این کشور، اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در این منطقه، به‌ویژه در حوزه ارتباطات مرزی و کریدورهای بین‌المللی، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فنی و مرزی میان دو کشور فراهم کرده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی ادامه داد: برای استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها باید سازوکاری مدون شکل گیرد تا ظرفیت‌ها و فرصت‌های مکمل دو طرف شناسایی و بر اساس اولویت‌های مشترک، زمینه‌های همکاری مشخص و برای فعال‌سازی آنها برنامه‌ریزی شود.

ظرفیت‌های فرهنگی ایران و ارمنستان نیازمند فعال‌سازی است

محمدزاده با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و ارمنستان، این پیوندها را ظرفیتی مهم برای توسعه مناسبات دو کشور دانست و گفت: ظرفیت‌های فرهنگی موجود میان دو طرف تاکنون متناسب با ظرفیت‌های واقعی آن فعال نشده است.

وی برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و رویدادهای فرهنگی در دو سوی مرز را از راهکارهای مؤثر برای افزایش ارتباطات میان مردم و فعالان اقتصادی و فرهنگی عنوان کرد و افزود: توسعه ارتباطات فرهنگی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه شناخت متقابل ظرفیت‌های دو طرف می‌تواند به تقویت مناسبات مناطق مرزی ایران و ارمنستان کمک کند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین به مسائل زیست‌محیطی مرتبط با رودخانه مرزی ارس اشاره کرد و رعایت الزامات زیست‌محیطی از سوی ارمنستان را یکی از موضوعات مهم در مناسبات دو کشور دانست.

محمدزاده تأکید کرد: این موضوع باید در چارچوب همکاری‌های مشترک میان دو کشور مورد توجه جدی قرار گیرد و الزامات زیست‌محیطی مرتبط با مناطق مرزی رعایت شود.

وی همچنین با اشاره به آغاز مأموریت سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در استان سیونیک، بهره‌گیری از تجارب و مطالعات تخصصی وی در حوزه روابط منطقه‌ای را زمینه‌ای برای شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه در مناسبات ایران و ارمنستان دانست.

نوردوز در مسیر توسعه همکاری‌های مرزی

داوود یایجی، سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در استان سیونیک ارمنستان نیز در این دیدار با اشاره به وجود ۴۲ کیلومتر مرز مشترک آذربایجان‌شرقی با ارمنستان، بر جایگاه تبریز در توسعه روابط منطقه‌ای تأکید کرد.

وی گفت: ظرفیت‌های موجود می‌تواند آذربایجان‌شرقی و تبریز را به یکی از کانون‌های توسعه روابط ایران و ارمنستان تبدیل کند.

سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در استان سیونیک، توسعه همکاری‌های مرزی و افزایش تردد در پایانه مرزی نوردوز-مقری را از اولویت‌های مهم در این زمینه عنوان کرد و افزود: با توجه به نقش کریدورهای بین‌المللی در مناسبات منطقه‌ای، تسهیل و توسعه تردد در نوردوز و تقویت زیرساخت‌های مرزی باید با جدیت دنبال شود.

این دیدار پیش از آغاز رسمی مأموریت داوود یایجی در استان سیونیک ارمنستان انجام شد.