به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین لیاقت ظهر دوشنبه با تشریح عملکرد خردادماه ۱۴۰۵ سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، اظهار کرد: نیروهای عملیاتی این سازمان در طول خردادماه سال جاری در مجموع ۲۷۷ مأموریت شامل ۱۰۷ مورد آتشسوزی و ۱۷۰ عملیات امداد و نجات را با موفقیت به انجام رساندند.
وی افزود: در بخش عملیات اطفای حریق ۳۲ مورد مربوط به حریق ضایعات و فضای سبز ۲۳ مورد آتشسوزی منازل مسکونی ۱۷ مورد حریق وسایل نقلیه ۱۱ مورد آتشسوزی اماکن تجاری و اداری و ۲۴ مورد نیز سایر حریقها بوده که با حضور سریع آتشنشانان مهار شده است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با اشاره به مأموریتهای امدادی، گفت: طی این مدت ۶۸ عملیات نجات از آسانسور ۳۴ عملیات رهاسازی افراد محبوس ۲۹ عملیات نجات حیوانات ۶ عملیات امدادرسانی در سوانح رانندگی و ۳۳ مأموریت امدادی دیگر توسط نیروهای این سازمان انجام شده است.
لیاقت با بیان اینکه آمادگی شبانهروزی نیروهای عملیاتی نقش مهمی در کاهش خسارات و حفظ جان شهروندان دارد، تصریح کرد: در مجموع عملیاتهای انجامشده طی خردادماه ۶۶۳ نفر از خدمات امدادی و نجات آتشنشانی بندرعباس بهرهمند شدند.
وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی در منازل، محیطهای کاری و اماکن عمومی و همچنین توجه به هشدارهای ایمنی در پیشگیری از وقوع حوادث و ارتقای ایمنی شهری مشارکت بیشتری داشته باشند.
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