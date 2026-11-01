ثبت ۷۲ مورد حادثه و حریق در بندرعباس طی یک هفته

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین لیاقت صبح یکشنبه با تشریح عملکرد هفتگی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، اظهار کرد: از دوم تا هشتم آبان ماه سال جاری در مجموع ۷۲ مورد حادثه در سطح شهر بندرعباس به ثبت رسید که از این تعداد ۳۷ مورد مربوط به آتش سوزی و ۳۵ مورد مربوط به سایر حوادث بوده است.

وی افزود: در این مدت ۸۵ دستگاه از ناوگان عملیاتی سازمان برای انجام مأموریت‌ها اعزام شدند و ۲۵۲ آتش‌ نشان نیز در عملیات‌های مختلف حضور یافتند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این سازمان،تصریح کرد: طی هفته گذشته ۲۳ مورد بازدید پیشگیرانه انجام شد و همچنین سه دوره آموزشی با مشارکت ۱۶۱ نفر برگزار شد.

لیاقت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گازسوز، گفت: شهروندان هنگام استفاده از سیلندر گاز پیک‌نیک از سالم بودن واشر و شلنگ و اتصالات آن اطمینان حاصل کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.