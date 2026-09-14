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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۴۸

دستگیری شرور سابقه‌دار تبریز در حین خرید و فروش مواد مخدر

دستگیری شرور سابقه‌دار تبریز در حین خرید و فروش مواد مخدر

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری اوباش معروف تبریزی که چندین فقره شرارت و ایجاد ناامنی در سطح شهر باسوابق متعدد را داشته، توسط ماموران کلانتری ۲۸ قراملک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر شرارت و ایجاد ناامنی توسط فردی در یکی از محلات تبریز، شناسایی و دستگیری وی در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۸ قراملک پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات فرد مورد نظر، با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه شبانه موفق به دستگیری وی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز ادامه داد: این فرد هنگام خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شد و بررسی سوابق وی نشان داد که دارای چندین فقره سابقه شرارت، حمل سلاح و برهم زدن نظم عمومی با عناوین مختلف است.

نعمتی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم گفت: فرد دستگیرشده پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و تحویل داده شد.

کد مطلب 6946405

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