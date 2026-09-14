به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر شرارت و ایجاد ناامنی توسط فردی در یکی از محلات تبریز، شناسایی و دستگیری وی در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۸ قراملک پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات فرد مورد نظر، با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه شبانه موفق به دستگیری وی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز ادامه داد: این فرد هنگام خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شد و بررسی سوابق وی نشان داد که دارای چندین فقره سابقه شرارت، حمل سلاح و برهم زدن نظم عمومی با عناوین مختلف است.

نعمتی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم گفت: فرد دستگیرشده پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و تحویل داده شد.