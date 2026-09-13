دستگیری سارقان خودرو با ۱۰ فقره سرقت در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو و قطعات و محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع کار در دستور کار ماموران کلانتری ۲۰ پرواز این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات میدانی و هماهنگی با مقام قضایی متهمان را شناسایی و در یک عملیات پلیسی سارقان را دستگیر و دودستگاه خودرو سرقتی کشف گردید.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد:متهمان در تحقیقات اولیه به ۱۰فقره سرقت خودرو و قطعات داخل خودرو اعتراف و پس از تشکیل پرونده‌ جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ نعمتی به شهروندان توصیه کرد: خودروهای خود را به وسایل ایمنی تجهیز و ضمن پارک خودرو در پارکینگ های دارای مجوز و یا نقاطی که دوربین های سطح شهر به آن ها مشرف می باشد از نگهداری اشیاء و وسایل قیمتی و هرگونه وجوه نقد در داخل خودرو اکیدا خودداری کنند.