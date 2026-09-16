دستگیری اراذل و اوباش مسلح در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر قدرت نمایی با سلاح گرم و اخلال در نظم عمومی در یکی از محلات شهرستان مرند توسط یکی از اراذل و اوباش که باعث ایجاد رعب و وحشت شهروندان شده است، بررسی و رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری۱۵ کشکسرای قرار گرفت .

سرهنگ اسدیان تصریح کرد: ماموران با حضور به موقع و با انجام اقدامات فنی و پلیسی، متهم را در محل دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به کشف یک قبضه کلت کمری به همراه ۶ تیر جنگی از فرد دستگیر شده، اظهار کرد: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ اسدیان با بیان اینکه امنیت و آرامش مردم، خط قرمز پلیس است و پلیس همواره در تلاش است تا کسانی را که قصد برهم نظم و امنیت جامعه و شهروندان را داشته باشند برخورد خواهد کرد از شهروندان خواست تا ضمن توجه به هشدارها و توصیه های پلیس، در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.