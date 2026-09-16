  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

دستگیری اراذل و اوباش مسلح در مرند

دستگیری اراذل و اوباش مسلح در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری یک نفر اراذل و اوباش مسلح که باعث ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر قدرت نمایی با سلاح گرم و اخلال در نظم عمومی در یکی از محلات شهرستان مرند توسط یکی از اراذل و اوباش که باعث ایجاد رعب و وحشت شهروندان شده است، بررسی و رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری۱۵ کشکسرای قرار گرفت .

سرهنگ اسدیان تصریح کرد: ماموران با حضور به موقع و با انجام اقدامات فنی و پلیسی، متهم را در محل دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به کشف یک قبضه کلت کمری به همراه ۶ تیر جنگی از فرد دستگیر شده، اظهار کرد: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ اسدیان با بیان اینکه امنیت و آرامش مردم، خط قرمز پلیس است و پلیس همواره در تلاش است تا کسانی را که قصد برهم نظم و امنیت جامعه و شهروندان را داشته باشند برخورد خواهد کرد از شهروندان خواست تا ضمن توجه به هشدارها و توصیه های پلیس، در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6948949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه