دستگیری سارق منزل حین سرقت در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی عصر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور فردی در یکی از منازل شهروندان در حین سرقت، مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز افزود: مأموران پس از حضور در محل، سارق را که با در دست داشتن سلاح سرد قصد حمله به مأموران را داشت، با اقدام به‌موقع و اقتدار دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف مقادیری از اقلام سرقتی از متهم، ادامه داد: اموال مکشوفه پس از شناسایی به مالباختگان تحویل داده شد و متهم نیز برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.