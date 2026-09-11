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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

دستگیری سارق منزل حین سرقت در تبریز

دستگیری سارق منزل حین سرقت در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری سارق منزل حین سرقت در ولیعصر تبریز توسط ماموران کلانتری ۱۷ این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی عصر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور فردی در یکی از منازل شهروندان در حین سرقت، مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز افزود: مأموران پس از حضور در محل، سارق را که با در دست داشتن سلاح سرد قصد حمله به مأموران را داشت، با اقدام به‌موقع و اقتدار دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف مقادیری از اقلام سرقتی از متهم، ادامه داد: اموال مکشوفه پس از شناسایی به مالباختگان تحویل داده شد و متهم نیز برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6943962

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    نظرات

    • IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      1 0
      پاسخ
      یکباربرای همیشه دست و انگشت سارقان قطع شودمملکت اصلاح می‌شود

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