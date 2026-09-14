کشف بیش از ۲ کیلوگرم شیشه در فرودگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فریدون رحیمزاده صبح دوشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس فرودگاه تبریز مستقر در گیتهای بازرسی ترمینالهای مسافربری، در جریان کنترل بار همراه مسافران خروجی پروازهای خارجی، به محموله همراه دو مسافر مشکوک شدند.
وی افزود: مأموران با انجام بررسیهای فنی و اقدامات پلیسی، بار همراه این دو مسافر را مورد بازرسی دقیق قرار دادند که در جریان آن ۲ کیلو و ۱۵۷ گرم مواد روانگردان از نوع شیشه کشف شد.
رئیس پلیس فرودگاههای فرماندهی انتظامی آذربایجانشرقی ادامه داد: مواد مکشوفه بهصورت ماهرانه در لابهلای وسایل داخل چمدانها جاسازی شده بود که با هوشیاری مأموران شناسایی و کشف شد.
رحیمزاده گفت: در این رابطه دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
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