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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

انهدام باند سارقان کارگاه های صنعتی در تبریز

انهدام باند سارقان کارگاه های صنعتی در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری ۲ نفر سارق حرفه ای و سابقه دار، ۲ نفر مالخر، کشف ۲۲ فقره پرونده سرقت از کارگاه های صنعتی در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از کارگاه های صنعتی حومه شهر تبریز، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، ۲ نفر متهم به سرقت و ۲ نفر مالخر را در این خصوص شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۴ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در بازجویی های بعمل آمده به ۲۲ فقره سرقت از کارگاه های صنعتی به ارزش ۸۸ میلیارد ریال، اعتراف که ضمن کشف بخشی از اموال و استرداد به مالباختگان، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6944954

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