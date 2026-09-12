انهدام باند سارقان کارگاه های صنعتی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از کارگاه های صنعتی حومه شهر تبریز، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، ۲ نفر متهم به سرقت و ۲ نفر مالخر را در این خصوص شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۴ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در بازجویی های بعمل آمده به ۲۲ فقره سرقت از کارگاه های صنعتی به ارزش ۸۸ میلیارد ریال، اعتراف که ضمن کشف بخشی از اموال و استرداد به مالباختگان، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.