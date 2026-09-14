ضرورت تعیین تکلیف موزه سمنان؛ مسیر جدید تامین اعتبار ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه یکشنبه در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان سمنان در فرمانداری اظهار داشت: مسئولان باید مسائل شهرستان را با پیگیری مستمر و ارائه گزارش دقیق دنبال کنند و اجازه ندهند اعتبارات تخصیصیافته به دلیل ضعف در اجرا و پیگیری جذبنشده باقی بماند.
وی با اشاره به ظرفیت حضور دانشجویان بینالملل در سمنان، این موضوع را یک ظرفیت علمی، فرهنگی و اقتصادی برای شهرستان دانست و گفت: دانشگاهها باید بر وضعیت خوابگاهها و عملکرد دانشجویان نظارت کافی داشته باشند و دانشجویان بینالملل نیز با فرهنگ و هویت شهر سمنان هماهنگ باشند.
فرماندار سمنان همچنین با اشاره به برخی مباحث مطرحشده درباره جایگاه دستگاههای اجرایی در استان، گفت: مسائل اداری باید در چارچوب قانون و با تعامل میان دستگاهها دنبال شود و طرح موضوعات اختلافبرانگیز نباید به انسجام و همکاری موجود میان شهرستان و استان آسیب بزند.
صمیمیان درباره موزه بزرگ سمنان بیان کرد: این پروژه سالها است در شهرستان پیشبینی شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده بنابراین باید مسیرهای جدید تأمین اعتبار، از جمله ظرفیت مولدسازی، برای خروج این طرح از بلاتکلیفی دنبال شود.
وی در خصوص نحوه هزینهکرد منابع حاصل از فروش اموال و مولدسازی نیز گفت: اگر ملکی در شهرستان سمنان به فروش میرسد، منابع حاصل از آن باید در همین شهرستان و متناسب با پروژه مربوط هزینه شود و سهم هر شهرستان از داراییهای استانی نیز به شکل متناسب در همان منطقه اختصاص یابد.
فرماندار سمنان، بیمارستان کوثر را از طرحهایی دانست که نباید صرفاً با شاخصهای معمول استانی و شهرستانی ارزیابی شود و اظهار داشت: موقعیت سمنان و حجم بالای تردد در محورهای اطراف، مراجعات درمانی و حوادث جادهای، ظرفیت بیشتری از خدمات درمانی را طلب میکند و این بیمارستان نیازمند نگاه ملی است.
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