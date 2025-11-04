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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

فرماندار سمنان خواستار نوسازی کتابخانه‌ها و جذب ۱۷ هزار عضو جدید شد

فرماندار سمنان خواستار نوسازی کتابخانه‌ها و جذب ۱۷ هزار عضو جدید شد

سمنان- فرماندار سمنان بر لزوم نوسازی منابع کتابخانه‌ها، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی با کمک خیرین و شهرداری، و افزایش تعداد اعضا از طریق برنامه‌های متنوع تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان سمنان در محل سالن جلسات فرمانداری با تأکید بر ضرورت نوسازی کتاب‌ها و جذب اعضای جدید در کتابخانه‌های عمومی گفت: باید با استفاده از ظرفیت خیرین، شهرداری و دهیاری‌ها، زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان تقویت و دسترسی عمومی به کتاب و مطالعه گسترش یابد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار نفر عضو کتابخانه‌های عمومی شهرستان هستند و باید تلاش شود این میزان با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و به‌روزرسانی منابع مطالعاتی افزایش یابد.

فرماندار سمنان با بیان اینکه کتاب‌های موجود در کتابخانه‌ها باید متناسب با نیازهای روز جامعه به‌روزرسانی شوند، افزود: کتابخانه‌ها زمانی می‌توانند مورد استقبال نسل جوان قرار گیرند که محتوای آن‌ها با مسائل روز و موضوعات مورد علاقه جامعه هم‌راستا باشد، در این زمینه نیاز به برنامه‌ریزی و نوسازی جدی داریم.

صمیمیان با اشاره به وجود نزدیک به ۱۷ باب کتابخانه در شهرستان سمنان گفت: تعداد اعضای فعال به نسبت جمعیت شهرستان پایین است و باید با توسعه امکانات و فعالیت‌های فرهنگی جذاب، میزان مشارکت مردم و بویژه جوانان را در حوزه کتابخوانی افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه طبق مقررات، پنج درصد از فضاهای عمومی شهری می‌تواند به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص یابد، افزود: شهرداری سمنان همکاری خوبی در این زمینه دارد و انتظار می‌رود از این ظرفیت برای ایجاد ایستگاه‌های مطالعه، برپایی کتابخانه‌های کوچک محلی و برگزاری رویدادهای فرهنگی استفاده شود.

فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت خیرین برای گسترش زیرساخت‌های فرهنگی ادامه داد: ضرورس است با مشارکت دهیاری خیرآباد مکانی برای ایجاد کتابخانه در سطح روستاها در نظر گرفته شود و سه روستای دیگر نیز در برنامه احداث کتابخانه عمومی قرار دارند تا عدالت فرهنگی در سراسر شهرستان محقق شود.

صمیمیان خاطرنشان کرد: توسعه کتابخانه‌ها، ترویج فرهنگ کتابخوانی و دسترسی آسان شهروندان به منابع علمی و فرهنگی، نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و همراهی مردم و خیرین است.

کد مطلب 6645341

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