تأکید فرماندار سمنان بر ساماندهی امور دانشجویی و برخورد با اخبار کذب

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در کمیسیون امور دانشجویی سمنان به میزبانی فرمانداری شهرستان با تأکید بر اولویت ساماندهی فعالیت دانشگاه‌ها و ارتقای خدمات رفاهی دانشجویان، بر ضرورت برخورد جدی با اخبار کذب فضای مجازی، توجه به کیفیت تغذیه، رعایت ملاحظات فرهنگی توسط دانشجویان خارجی و تعامل سریع دستگاه‌ها با فرمانداری تأکید کرد.

وی اظهار داشت: برخی اخبار که در فضای مجازی درباره امور دانشجویان و دانشگاه‌ها منتشر می‌شود، کذب محض بوده و هیچ پایه و اساسی ندارد، لذا مخاطبان باید دقت داشته باشند اخبار را صرفاً از منابع موثق دنبال کنند.

فرماندار سمنان با بیان اینکه در شهرستان بیش از ۳۰ هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند، افزود: تمامی دانشگاه‌ها باید امور خود را زیر نظر فرمانداری و مراجع رسمی شهرستان پیگیری کنند.

صمیمیان به موضوع دانشجویان خارجی اشاره کرد و گفت: دانشجویان خارجی باید متناسب با مسائل فرهنگی کشور رفتار کنند و در صورت مشاهده موارد مغایر، تذکر لازم داده خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر مشکلی در زمینه خوابگاه‌های دانشجویی در شهر وجود ندارد، همچنین کیفیت غذا و تغذیه دانشجویان باید در بالاترین سطح تأمین شود و در صورت بروز هرگونه نارضایتی، موضوع به جد پیگیری خواهد شد.

فرماندار سمنان با تأکید بر اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری خاطرنشان کرد: مکاتباتی که از سوی فرمانداری در خصوص مباحث کمیسیون امور دانشجویی و سایر امور ارسال می‌شود، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ داده شود تا روند امور دانشجویی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.