به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال تراکتور ایران و شباب الاهلی در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور و از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه آل راشد شهر دبی امارات با قضاوت ادهم مخادمه از اردن رو در روی هم قرار می گیرد.

رسانه عربی «۳۶۵scores» در رابطه با شباب الاهلی نوشت: این دیدار که از حساسیت بالایی برخوردار است، چالش‌های زیادی را برای دو تیم به همراه دارد و خاطرات فصل گذشته را نیز زنده می‌کند. هر دو تیم به دنبال شروعی قدرتمند در رقابت‌های قاره‌ای و کسب هر سه امتیاز این مسابقه در آغاز مسیر خود هستند.

شباب الاهلی با انگیزه زیادی برای ادامه عملکرد موفق خود در رقابت‌های آسیایی وارد این مسابقه می‌شود؛ به‌خصوص اینکه این تیم در دوره گذشته توانست تا مرحله نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا پیش برود.

«فرسان» (لقب تیم شباب الاهلی) هدف خود در این دوره از مسابقات را رسیدن به مراحل پایانی و رقابت جدی برای کسب نخستین قهرمانی تاریخ باشگاه در آسیا قرار داده است؛ هدفی که آنها با اتکا به آمادگی فنی و حمایت هواداران خود در ورزشگاه خانگی دنبال می‌کنند.

آمار و نتایج سه تقابل اخیر دو تیم نیز به سود شباب الاهلی است. این تیم در سه دیدار گذشته برابر تراکتور ایران شکست نخورده و موفق به کسب دو پیروزی و یک تساوی شده است.

ترکیب احتمالی شباب الاهلی برابر تراکتور به شرح زیر است:

* دروازه‌بان: حمد المقبالی

* خط دفاع: جورجی، رینان ویکتور، ایگور گومز، ریکلمه

* خط هافبک: سعید عزت‌اللهی، نمانیا ماکسیموویچ

* خط هافبک هجومی: مارکلو، یوری سزار، سردار آزمون

* خط حمله: سلطان عادل