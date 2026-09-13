حضور سرمربی سابق پرسپولیس در اردوی آسیایی تراکتور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، برانکو ایوانکوویچ مربی کروات و چهره‌ای شناخته‌شده در فوتبال ایران که سابقه درخشانی در کشورمان دارد و اکنون به عنوان مدیر فنی تیم ملی امارات فعالیت می‌کند، با حضور در اردوی تراکتور در دبی با سید حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه جواد نکونام سرمربی تیم، و جمعی از بازیکنان دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار با شجاع خلیل‌زاده، شاگرد قدیمی خود و همچنین بازیکنان کروات تراکتور گفتگو داشت و برای تراکتور در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا آرزوی موفقیت کرد.

لازم به ذکر است که برانکو سابقه هدایت تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس را در کارنامه خود دارد.