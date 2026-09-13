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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

حضور سرمربی سابق پرسپولیس در اردوی آسیایی تراکتور

حضور سرمربی سابق پرسپولیس در اردوی آسیایی تراکتور

سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس با حضور در اردوی تراکتور برای این تیم در بازی های لیگ نخبگان آسیا آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، برانکو ایوانکوویچ مربی کروات و چهره‌ای شناخته‌شده در فوتبال ایران که سابقه درخشانی در کشورمان دارد و اکنون به عنوان مدیر فنی تیم ملی امارات فعالیت می‌کند، با حضور در اردوی تراکتور در دبی با سید حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه جواد نکونام سرمربی تیم، و جمعی از بازیکنان دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار با شجاع خلیل‌زاده، شاگرد قدیمی خود و همچنین بازیکنان کروات تراکتور گفتگو داشت و برای تراکتور در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا آرزوی موفقیت کرد.

لازم به ذکر است که برانکو سابقه هدایت تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 6945772

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