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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

زاهدی خواستار حمایت هواداران جوهوردارالتعظیم برای بازی آسیایی شد+ فیلم

زاهدی خواستار حمایت هواداران جوهوردارالتعظیم برای بازی آسیایی شد+ فیلم

مهاجم ایرانی تیم فوتبال دارالتعظیم از هواداران این تیم درخواست کرد تا در بازی آسیایی پیش با حضور در ورزشگاه این تیم را حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوهور دارالتعظیم مالزی در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا روز سه شنبه ۲۴ شهریور و در دیداری خانگی باید رو در روی تیم بوریرام تایلند قرار گیرد.

شهاب زاهدی مهاجم ایرانی جوهور دارالتعظیم که توانسته عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد با انتشار پیامی ویدئویی از هواداران این تیم خواست تا از آنها در بازی با بوریرام حمایت کنند.

زاهدی در پیام خود خطاب به هواداران جوهور دارالتعظیم گفت: «سلام به خانواده بزرگ JDT از اینکه امروز به اینجا آمدید (منظور برای دیدار با نگاری سمبیلان در لیگ مالزی است)، تشکر می‌کنم. فکر می‌کنم پیش از شروع لیگ قهرمانان، بازی بسیار خوبی داشتیم و نتیجه خوبی هم گرفتیم.

حالا منتظر شما هستیم تا مثل یک خانواده کنار هم باشیم. قرار است با هم بجنگیم و به همه نشان دهیم که در خانه خودمان چه شور و صدایی داریم و چه فضایی می‌توانیم ایجاد کنیم.

پس بیایید همه با هم این کار را انجام دهیم.»

کد مطلب 6944928

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