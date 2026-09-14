دوئل بزرگ در بصره و دبی؛ استقلال و تراکتور در کمین سه امتیاز آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ نخبگان آسیا از شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور برای دو نماینده فوتبال ایران آغاز میشود و تیم های فوتبال تراکتور و استقلال در نخستین گام خود در این رقابتها باید به ترتیب برابر شباب الاهلی امارات و السد قطر به میدان بروند دو دیداری که میتواند شروعی مهم برای نمایندگان ایران در معتبرترین تورنمنت باشگاهی فوتبال آسیا باشد.
تراکتور که فصل گذشته نیز در لیگ نخبگان آسیا حضور داشت، این بار و در اولین بازی خود در ورزشگاه راشد دبی میهمان شباب الاهلی خواهد بود و تلاش میکند با کسب سه امتیاز، رقابتهای آسیایی خود را با قدرت آغاز کند. این مسابقه از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران برگزار میشود.
شباب الاهلی در سه تقابل اخیر با تراکتور شکست نخورده و حاصل این دیدارها برای نماینده امارات دو پیروزی و یک تساوی بوده است. این تیم در آخرین رویارویی دو تیم در فصل گذشته با نتیجه ۳ بر صفر تراکتور را شکست داد و به روند ۸ بازی بدون شکست نماینده ایران برابر تیمهای اماراتی پایان داد.
شباب الاهلی فصل گذشته تا مرحله نیمهنهایی لیگ نخبگان پیش رفت و در نهایت از رسیدن به فینال بازماند. نماینده امارات در فصل جدید نیز با هدف رسیدن به نخستین قهرمانی خود وارد رقابتها شده و امیدوار است این بار مسیر خود را تا پایان ادامه دهد.
در سوی مقابل، تراکتور انگیزههای خاص خود را برای این مسابقه دارد. نماینده ایران فصل گذشته در مرحله یکهشتم نهایی برابر شباب الاهلی شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت و حالا فرصت دارد با شروعی متفاوت برای جبران آن شکست تلاش کند.
تراکتور در این دیدار علیرضا بیرانوند را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و پارسا جعفری، دروازهبان دوم این تیم، برای نخستین بار در فصل جاری درون دروازه قرار خواهد گرفت. مهدی ترابی و مهدی هاشمنژاد نیز دیگر غایبان تراکتور در این مسابقه هستند.
در مقابل، شباب الاهلی چند بازیکن ایرانی را در اختیار دارد و سعید عزتاللهی، سردار آزمون، مرصاد سیفی و رضا غندیپور میتوانند برابر نماینده ایران به میدان بروند؛ اتفاقی که بر جذابیت این مسابقه اضافه خواهد کرد.
تراکتور در لیگ برتر ایران نیز شرایط خوبی دارد و در حال حاضر در صدر جدول قرار گرفته است. استقلال، دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا، نیز در لیگ برتر عملکرد قابل قبولی داشته و در رده دوم جدول قرار دارد؛ بنابراین هر دو نماینده فوتبال ایران در شرایط مناسبی راهی نخستین بازی آسیایی خود شدهاند.
در دیگر دیدار تیم فوتبال استقلال باید در ورزشگاه بینالمللی بصره به مصاف السد قطر برود. این مسابقه از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران برگزار خواهد شد.
استقلال پس از غیبت در فصل گذشته، بار دیگر به لیگ نخبگان آسیا بازگشته است. آبیپوشان در آخرین حضور خود در این رقابتها در فصل ۲۵- ۲۰۲۴ عملکرد چندان موفقی نداشتند و در ۱۰ مسابقه، در ۶ بازی موفق به گلزنی نشدند و حالا امیدوارند در بازگشت دوباره به این رقابتها شروعی متفاوت داشته باشند.
صالح حردانی پس از دو بازی که به دلیل مسائل انضباطی غایب بود در این دیدار در لیست آبی ها حضور دارد و یاسر آسانی و سعید سحرخیزان هم که در بازی با پیکان در هفته هفتم لیگ برتر دچار مصدومیت شده بودند مشکلی برای همراهی تیم خود در این دیدار مهم ندارند.
السد نیز با تجربه و انگیزه زیادی برابر استقلال قرار میگیرد. قهرمان فصل گذشته لیگ قطر در مرحله یکهشتم نهایی لیگ نخبگان موفق شد الهلال عربستان را شکست دهد، اما در مرحله یکچهارم نهایی برابر ویسل کوبه ژاپن در ضربات پنالتی شکست خورد و از ادامه مسابقات کنار رفت.
السد که در سال ۲۰۱۱ قهرمان آسیا شده است، در پنج تقابل اخیر خود با استقلال شکست نخورده و حاصل این دیدارها دو پیروزی برای نماینده قطر و سه تساوی بوده است. همین آمار نشان میدهد استقلال برای آغاز موفقیتآمیز فصل آسیایی خود کار سادهای برابر حریف باتجربه قطری نخواهد داشت. در ترکیب السد بازیکنان مطرحی از جمله اکرم عفیف، حسین الهیدوس، فیرمینو و آلسیو رومانیولی مدافع ایتالیایی حضور دارند.
در مجموع، دو نماینده ایران در شرایطی وارد نخستین هفته لیگ نخبگان آسیا میشوند که تراکتور و استقلال به ترتیب در ردههای اول و دوم لیگ برتر ایران قرار دارند و هر دو امیدوارند این شرایط مطلوب را به رقابتهای آسیایی نیز منتقل کنند. تراکتور در دبی به دنبال جبران شکست فصل گذشته برابر شباب الاهلی است و استقلال در بصره تلاش میکند در بازگشت به لیگ نخبگان، برابر السد قدرتمند شروعی امیدوارکننده داشته باشد.
نظر شما