به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال تهران مجوز سفر به شهر بصره را برای آماده‌سازی جهت دیدار برابر السد قطر در شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور و از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران و در چارچوب رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا دریافت کرد. این مجوز پس از نگرانی‌هایی درباره احتمال توقف پروازها و تأثیر آن بر سفر نماینده ایران به عراق صادر شد.

باشگاه استقلال تهران پس از مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با برگزاری دیدارهای خانگی این تیم در ایران، ورزشگاه بین‌المللی بصره را به عنوان زمین خانگی خود در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا انتخاب کرده است.

لطفی الجزائری مدیر مجموعه ورزشی بصره، در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» اظهار کرد: باشگاه استقلال تهران مجوز سفر به بصره را دریافت کرده است؛ شهری که در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا میزبان دیدارهای خانگی این تیم خواهد بود. استقلال روز دوشنبه آینده در این ورزشگاه به مصاف السد قطر می‌رود.

او افزود: کاروان استقلال تهران برای عزیمت به بصره راهی فرودگاه مهرآباد می‌شود. پیش از این نگرانی‌هایی درباره احتمال توقف پروازها و تأثیر آن بر سفر تیم به عراق وجود داشت.

الجزائری همچنین از آماده بودن مجموعه ورزشی بصره برای میزبانی از نماینده ایران خبر داد و گفت: مجموعه ورزشی بصره برای استقبال از کاروان استقلال تهران آماده است. زمین‌های تمرینی و ورزشگاه اصلی تجهیز شده‌اند و همه امور طبق برنامه پیش می‌رود.

مدیر مجموعه ورزشی بصره ادامه داد: هتل‌ها نیز برای میزبانی هرچه بهتر از کاروان ایرانی آماده شده‌اند تا تمام نیازهای استقلال تهران در طول حضور این تیم در بصره فراهم باشد.