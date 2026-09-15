  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

تراکتور در جمع برترین باشگاه‌های آسیا

تراکتور در جمع برترین باشگاه‌های آسیا

یکی از سایت‌های رتبه‌بندی فوتبال جهان، تیم تراکتور ایران را در جایگاه ۲۱۱ برترین باشگاه‌های جهان قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، بر اساس جدیدترین رده‌بندی سایت FootballDatabase، تیم فوتبال تراکتور با صعود ۳۰ پله‌ای در رده‌بندی جهانی، در جایگاه ۲۱۱ جهان قرار گرفت.

تراکتور با کسب ۱۵۴۸ امتیاز، همچنین با صعود در رده‌بندی قاره‌ای، در جایگاه هفتم آسیا ایستاد و عنوان برترین باشگاه فوتبال ایران را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 6948080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه