به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، بر اساس جدیدترین رده‌بندی سایت FootballDatabase، تیم فوتبال تراکتور با صعود ۳۰ پله‌ای در رده‌بندی جهانی، در جایگاه ۲۱۱ جهان قرار گرفت.



تراکتور با کسب ۱۵۴۸ امتیاز، همچنین با صعود در رده‌بندی قاره‌ای، در جایگاه هفتم آسیا ایستاد و عنوان برترین باشگاه فوتبال ایران را به خود اختصاص داد.