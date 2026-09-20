تاتنهام پیشنهاد شباب الاهلی برای ریچارلیسون را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه شباب الاهلی امارات برای جذب ریچارلیسون پیشنهادی به تاتنهام ارائه کرده بود که با پاسخ منفی باشگاه انگلیسی مواجه شد. تاتنهام پیشنهاد ارائه‌شده را از نظر شرایط مورد نظر خود مناسب ندانست و با انتقال این مهاجم به لیگ امارات موافقت نکرد.

رسانه «Teamtalk» با اعلام این خبر نوشت: انتظار می‌رود ریچارلیسون حداقل تا ماه ژانویه در تاتنهام باقی بماند. این بازیکن پیش از این نیز در تابستان در آستانه جدایی از تاتنهام قرار داشت، اما مذاکرات برای انتقال او به اورتون، ترابزون‌اسپور و واسکو دوگاما به نتیجه نرسید.

شباب الاهلی پیش از این نیز برای جذب این مهاجم برزیلی ابراز علاقه کرده بود و آندره ژاردین، سرمربی این تیم، تمایل داشت بار دیگر با ریچارلیسون همکاری کند؛ با این حال پیشنهاد باشگاه اماراتی نتوانست نظر مدیران تاتنهام را جلب کند.

ریچارلیسون در حال حاضر از فهرست تاتنهام در لیگ برتر انگلیس خارج است و با رد پیشنهاد شباب الاهلی، به نظر می‌رسد دست‌کم تا باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات ژانویه همچنان در لندن خواهد ماند.

لازم به ذکر است که مرصاد سیفی، سردار آزمون، سعید عزت اللهی و رضا غندی پور بازیکنان ایرانی حضور دارند و شباب الاهلی حریف استقلال و تراکتور ایران در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا است که در هفته اول موفق شد تراکتور را با یک گل شکست دهد و در هفته سوم هم به مصاف استقلال می رود.