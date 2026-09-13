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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

لیگ نخبگان آسیا؛

بختیاری‌زاده:امیدوارم السد را شکست دهیم؛ چشمی:هدفمان کسب سه امتیاز است

بختیاری‌زاده:امیدوارم السد را شکست دهیم؛ چشمی:هدفمان کسب سه امتیاز است

سرمربی و کاپیتان تیم فوتبال استقلال ایران در نشست خبری پیش از دیدار با السد قطر ابراز امیدواری کردند که بتوانند هواداران را خوشحال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال و روزبه چشمی کاپیتان این تیم، در نشست خبری پیش از دیدار برابر السد قطر در هفته نخست مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، درباره شرایط آبی‌پوشان و اهمیت این مسابقه صحبت کردند.

بختیاری‌زاده: امیدوارم هواداران را خوشحال کنیم

سهراب بختیاری‌زاده در این نشست خبری اظهار داشت: قبل از هر چیز از مردم شهر بصره و مسئولان این شهر بابت فراهم کردن شرایط مناسب تشکر می‌کنم. بصره و کشور دوست، عراق را به این دلیل انتخاب کردیم که پس از کشور خودمان می‌توانستیم در اینجا میزبان باشیم و از شرایط میزبانی استفاده کنیم.

سرمربی استقلال ادامه داد: امیدوارم هواداران فردا بازی خوبی را ببینند و ما بتوانیم برنده این دیدار باشیم.

چشمی: برای کسب سه امتیاز آمده‌ایم

روزبه چشمی، کاپیتان استقلال نیز در نشست خبری پیش از این مسابقه گفت: ما اینجا هستیم و آماده‌ایم و انشاالله در پایان بازی هواداران خود را خوشحال کنیم.

او افزود: تعداد پیروزی‌های ما مقابل السد بیشتر بوده است. السد بازیکنان باکیفیتی دارد، اما ما استقلال هستیم و آماده رویارویی با هر تیمی هستیم.

کاپیتان استقلال در پایان تأکید کرد: ما برای کسب سه امتیاز به اینجا آمده‌ایم.

کد مطلب 6946267

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