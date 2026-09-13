به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال و روزبه چشمی کاپیتان این تیم، در نشست خبری پیش از دیدار برابر السد قطر در هفته نخست مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، درباره شرایط آبی‌پوشان و اهمیت این مسابقه صحبت کردند.

بختیاری‌زاده: امیدوارم هواداران را خوشحال کنیم

سهراب بختیاری‌زاده در این نشست خبری اظهار داشت: قبل از هر چیز از مردم شهر بصره و مسئولان این شهر بابت فراهم کردن شرایط مناسب تشکر می‌کنم. بصره و کشور دوست، عراق را به این دلیل انتخاب کردیم که پس از کشور خودمان می‌توانستیم در اینجا میزبان باشیم و از شرایط میزبانی استفاده کنیم.

سرمربی استقلال ادامه داد: امیدوارم هواداران فردا بازی خوبی را ببینند و ما بتوانیم برنده این دیدار باشیم.

چشمی: برای کسب سه امتیاز آمده‌ایم

روزبه چشمی، کاپیتان استقلال نیز در نشست خبری پیش از این مسابقه گفت: ما اینجا هستیم و آماده‌ایم و انشاالله در پایان بازی هواداران خود را خوشحال کنیم.

او افزود: تعداد پیروزی‌های ما مقابل السد بیشتر بوده است. السد بازیکنان باکیفیتی دارد، اما ما استقلال هستیم و آماده رویارویی با هر تیمی هستیم.

کاپیتان استقلال در پایان تأکید کرد: ما برای کسب سه امتیاز به اینجا آمده‌ایم.