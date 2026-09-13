به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا دوشنبه شب در ورزشگاه بینالمللی جذع النخله شهر بصره عراق به مصاف السد قطر خواهد رفت؛ دیداری که تیم قطری با مجموعهای از بازیکنان سرشناس خود برای حضور در آن آماده شده است.
کاروان السد ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه از دوحه راهی بصره خواهد شد و اعضای کادر فنی و مدیریتی این تیم به همراه ۲۱ بازیکن در این سفر حضور خواهند داشت.
سعد الدوسری، مشعل برشم، یوسف البلوشی، پدرو میگل، حسن الهیدوس، محمد وعد، خوخی بوعلام، گیلرمه تورس، طارق سلمان، یوسف عبدالرازق، هاشم علی، پائولو اوتاویو، یونس الحناش، عبدالله الیزیدی، روبرتو فیرمینو، آلسیو رومانیولی، محمد مناعی، مصطفی طارق، اکرم عفیف، کلودینیو و آگوستین سوریه بازیکنان حاضر در فهرست السد برای این مسابقه هستند.
در میان این بازیکنان روبرتو فیرمینو، مهاجم سرشناس برزیلی، یکی از مهمترین چهرههای السد به شمار میرود. فیرمینو سابقه سالها حضور در لیورپول انگلیس و قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را در کارنامه دارد و تجربه بازی برای تیم ملی برزیل را نیز داشته است. حضور این مهاجم باتجربه میتواند یکی از مهمترین تهدیدهای خط دفاعی استقلال در این مسابقه باشد.
اکرم عفیف ستاره تیم ملی قطر و یکی از مهرههای کلیدی السد در خط حمله، دیگر بازیکن شاخص تیم قطری است. عفیف سالهاست یکی از چهرههای اصلی فوتبال قطر محسوب میشود و با توانایی خود در ایجاد موقعیت و گلزنی، نقش مهمی در ساختار هجومی السد دارد.
آلسیو رومانیولی مدافع ایتالیایی السد نیز از دیگر چهرههای شناختهشده این تیم است. رومانیولی سابقه حضور در تیمهای مطرحی همچون میلان و لاتزیو را در فوتبال ایتالیا دارد و تجربه بالای او میتواند به خط دفاعی السد کمک کند.
حسن الهیدوس کاپیتان باسابقه و از چهرههای شناختهشده فوتبال قطر، نیز در فهرست السد قرار دارد. این بازیکن سالهای طولانی پیراهن السد و تیم ملی قطر را بر تن کرده و یکی از باتجربهترین بازیکنان حاضر در ترکیب تیم قطری محسوب میشود. طارق سلمان، مدافع ملیپوش قطر، نیز دیگر بازیکن مطرح السد است که میتواند در ساختار دفاعی این تیم نقش مهمی ایفا کند.
السد پیش از سفر به عراق آخرین تمرین خود را شنبه عصر در دوحه برگزار کرد. این تمرین پس از پیروزی پرگل ۶ بر ۳ مقابل السیلیه در هفته چهارم لیگ ستارگان بانک دوحه انجام شد و تیم قطری با روحیهای مناسب راهی بصره خواهد شد.
از سوی دیگر استقلال ایران نیز امروز وارد بصره شده و خود را برای این مسابقه آماده میکند. السد قرار است فردا وارد بصره شود تا دو تیم پس از استقرار در این شهر، آخرین برنامههای خود را برای نخستین دیدارشان در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا دنبال کنند.
این مسابقه شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بینالمللی جذع النخله شهر بصره برگزار خواهد شد.
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