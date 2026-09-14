۲۰ مدرسه گچساران برای مهرماه نوسازی شد

ه گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنواتیان صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گچساران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلمان شهید، اظهار کرد: پروژه مهر حاصل ماه‌ها تلاش، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی است و نباید به اقدامات چندروزه محدود شود، بلکه این طرح مأموریتی ملی برای تضمین آینده فرزندان این آب و خاک است.

مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت: در راستای زیباسازی فضاهای آموزشی، ۲۰ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان رنگ‌آمیزی و نوسازی شد.

وی افزود: بازسازی میز و صندلی‌های دانش‌آموزی نیز با همت هنرجویان هنرستان طالقانی انجام شده است.

قنواتیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهداشت مدارس، بیان کرد: ۳۷۰ میلیون تومان تجهیزات بهداشتی میان ۱۵۰ آموزشگاه خریداری و توزیع شده و پنج اتاق بهداشت نیز تجهیز شده است.

وی ادامه داد: همچنین پک‌های بهداشتی ویژه دانش‌آموزان دختر مدارس شبانه‌روزی به ارزش ۱۳۰ میلیون تومان تهیه و توزیع شده است.

آسفالت ۱۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع از مدارس

مدیر آموزش و پرورش گچساران از اجرای ۱۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع آسفالت و بهسازی در مدارس خبر داد و گفت: تعمیر و سرویس ۱۸۰ دستگاه کولر، نصب چمن مصنوعی در دبستان آزادی و آماده‌سازی زیرساخت پنج مدرسه دیگر از دیگر اقدامات انجام‌شده برای استقبال از سال تحصیلی جدید است.

قنواتیان افزود: دو سایت ویژه دانش‌آموزان تیزهوشان نیز با ۲۰ دستگاه رایانه راه‌اندازی شده و سه آموزشگاه نوساز نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی به بهره‌برداری می‌رسند.

اجرای طرح‌های جدید آموزشی در مدارس گچساران

وی با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت آموزشی، اظهار کرد: هشت کارگاه توانمندسازی برگزار شده و طرح حامی نیز به مدت ۴۵ روز اجرا شده است.

مدیر آموزش و پرورش گچساران ادامه داد: فرآیند توزیع کتب درسی نیز از ۱۵ شهریورماه به صورت مستمر در حال انجام است.

قنواتیان از اجرای طرح «زیست‌بوم برنامه دسترسی» برای نخستین بار در گچساران خبر داد و گفت: این طرح در هشت کلاس پایه اول اجرا خواهد شد و می‌تواند گامی مؤثر در مسیر تحول آموزشی باشد.

تأکید بر ایمنی سرویس مدارس

مدیر آموزش و پرورش گچساران با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای آغاز مطلوب سال تحصیلی، گفت: ساماندهی سرویس مدارس و نظارت دقیق بر ایمنی خودروهای مورد استفاده دانش‌آموزان از مطالبات مهم آموزش و پرورش است و شهرداری باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

وی همچنین از مشارکت خیرین و خانواده‌ها در برنامه‌های آموزش و پرورش قدردانی کرد و افزود: گچساران در پویش «کارت نشاط» موفق به کسب رتبه دوم در سطح استان شد.

خانواده‌ها ملزم به خرید لباس فرم جدید نیستند

قنواتیان با بیان اینکه آموزش و پرورش گچساران برای مهر ۱۴۰۵ آمادگی کامل دارد، گفت: امیدواریم با تشکیل کارگروه ویژه پشتیبانی با محوریت فرماندار و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، فضای آموزشی شایسته‌ای برای دانش‌آموزان فراهم شود.

وی تأکید کرد: خانواده‌ها به هیچ‌وجه ملزم به خرید لباس فرم جدید نیستند و باید در آزمون‌های غربالگری و استعدادیابی نیز مشارکت فعال‌تری داشته باشند.

مدیر آموزش و پرورش گچساران در پایان خاطرنشان کرد: هر اقدامی که برای مدرسه و دانش‌آموز انجام می‌شود، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده روشن شهرستان گچساران است.